Úsměvy i nový účes. Lingr: Amerika mě nadchla, ale chci ji zažít také s nároďákem

A mimochodem, dva dny před zásadním zápasem kvalifikace mistrovství světa proti Chorvatsku oslavil sedmadvacetiny: „Na repre slavím už snad počtvrté. Říjnový sraz, to je jistota. Jsem moc rád, že můžu sfouknout svíčky zrovna tady.“
I když jste se do Prahy tentokrát trmácel zdaleka?
Nebudu lhát, cestování je náročné. Odehrál jsem zápas, jakž takž se vyspal, ráno jsem letěl a pral se s velkým časovým posunem. Ale hned druhý den jsem se cítil fajn.
Kdybych uvažoval o návratu do Evropy, budu mít asi víc možností, než kdybych šel z české ligy, MLS je pro skauty lákavá.