Španěly v play off Ligy národů čeká Nizozemsko, Francie se utká s Chorvatskem

Úvodní zápasy jsou na programu 20. března, odvety o tři dny později. Doma zahájí Dánsko, Chorvatsko, Itálie a Nizozemsko. Na čtyři vítěze čeká v červnu závěrečné Final Four.

Španělé se střetnou s Nizozemci v soutěžním zápase poprvé od debaklu 1:5 ve skupinové fázi na mistrovství světa 2014. Úřadující evropští šampioni budou tentokrát jasnými favority, za posledních 16 zápasů ztratili za jedinou remízu.

Vítěz dvojzápasu se v semifinále utká s lepším z dvojice Francie - Chorvatsko. Týmy na sebe narazí ve třetím ročníku Ligy národů za sebou. Francouzi po triumfu ve finále MS zdolali balkánského soupeře v dalších dvou utkáních, následně s ním ale remizovali a prohráli. Už v semifinále tak může dojít k repríze posledního finále Ligy národů Španělsko - Chorvatsko.

Dánové podlehli vítězům prvního ročníku Ligy národů Portugalcům třikrát po sobě, naposledy spolu oba týmy hrály před devíti lety. Tradičnější souboj nabídne duel Německa se šampiony z roku 2021 Itálií. Ta byla v dosavadních 37 duelech úspěšnější, už šestkrát v řadě ale svého rivala neporazila.

Z elitní úrovně Ligy národů nově prošla do play off první dvě mužstva z každé skupiny, v minulých letech pokračovali pouze vítězové přímo do semifinále. Česká reprezentace ovládla skupinu B1 a v příštím ročníku si zahraje nejvyšší divizi, dnešní los se jí netýkal.