První místo si užíváme. Zraněný soupeř? Mám na něj číslo, ozvu se, řekl Souček

1:1, první místo v nesmírně vyrovnané skupině a v listopadu dva závěrečné zápasy v Albánii a doma s Gruzií. Česká reprezentace je blízko nejen play off o elitní Ligu A, ale také vítězství ve skupině, které ji může pomoct v následné kvalifikaci na mistrovství světa.

„Teď si užíváme, že jsme první. V listopadu uděláme maximum, abychom pozici udrželi,“ pravil odhodlaně.

A o čem český kapitán ještě mluvil?

O výsledku, který mohl být lepší. Známe sílu Ukrajiny, takže s respektem k soupeři bod bereme. Ale je pravda, že jsme k vítězství měli o něco blíž. Třeba dobrá šance na konci. Nebo nešťastná penalta. Měli jsme trochu smůlu.

O penaltě, která být neměla. Láďa Krejčí tvrdí, že rukou nehrál. A kdyby ano? Copak si ji má useknout? Rozhodčí mají k dispozici video a neměli by dělat chyby. Něco takového by se v anglické lize určitě nepísklo, Láďa měl při bránění ruce u těla. V Anglii jsou proti tomu, aby se nařizovaly penalty po nastřelených rukách z blízka nebo když máte ruce v přirozeném pohybu.

O netradičním střelci Červovi. Jsem rád za Lukáše, jen by možná měl zlepšit gólovou oslavu. Ne, to je z legrace, musím ho pochválit, stejně jako Pavla Šulce. Oba mi pomáhají ve středu hřiště, jsou poctiví, běhaví a zároveň fotbaloví. V posledních třech zápasech jsme měli střed pod kontrolou a myslím, že bychom spolu mohli růst.

O zranění, které mrzí. Těsně před gólem jsem šel do hlavičkového souboje s Huculjakem, srazili jsme se a on zůstal ležet. Ani jsem neběžel slavit gól. Šel jsem hned k soupeři a omluvil se. Faul to určitě nebyl, ale takový moment mrzí. On musel střídat a říkali mi, že jel do nemocnice na vyšetření. Možná otřes mozku. Dostal jsem na něj číslo, tak se mu ozvu, jak na tom je.

O motivaci pro příště. Když jsme v září dostali facku v Gruzii, bylo to hodně nepříjemné. Museli jsme se odrazit, hrát jinak. Za poslední zápasy jsem rád. Chceme český fotbal pozvednout. Chceme, ať se nároďáku fandí. Za necelé dva roky bude mistrovství světa v Americe, kam se chceme dostat. Už teď při zápasech Ligy národů můžou být detaily, které nám k tomu pomůžou.

O sestavě, která se (moc) nemění. Je pochopitelně lepší, když není každý sraz pět šest změn v sestavě. Hráči vědí, kdo má jaké silné stránky, kde jsou slabiny, na čem je potřeba pracovat. Je víc společných tréninků. Pak je vidět na hřišti, že jsme víc sehraní. S posledními třemi zápasy jsem spokojený výsledkově i herně, ale je před námi sraz v listopadu, kdy zase budeme pod tlakem. Každopádně bych chtěl fanoušky pozvat do Olomouce (19. listopadu) na velký zápas s Gruzií.