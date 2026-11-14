V něm jdou Češi proti Chorvatům už počtvrté za poslední rok a půl. V červnu se představili rovněž v Osijeku a padli 1:5.
„I na ten přišla řeč, bavili jsme se i o zářijovém zápase v Edenu, kde jsme je prý překvapili herním stylem. Udělali jsme velký pokrok a i já mám pocit, že se neustále posouváme,“ líčil Hložek, který se s Kramaričem denně potkává v německém Hoffenheimu.
Češi v neděli večer hrají nejen o udržení v elitní skupině Ligy národů, ale také o nasazení v prvním koši do kvalifikace o mistrovství Evropy. Na to však potřebují poprvé v historii Chorvaty porazit.
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Jaká je nálada před zápasem o všechno?
Uvědomujeme si, o co ještě hrajeme a nálada v týmu je super. Neměli jsme moc času se po porážce se Španěly připravit, spíš jsme regenerovali. Dohnali jsme to videem, takže víme, co očekávat. Samozřejmě proti nám stojí top kvalita Chorvatů a podle toho k zápasu přistoupíme.
U loňské vysoké porážky v Osijeku jste nebyl. Bylo to téma i v kabině?
Nebylo. Chceme navázat na ty naše druhé poločasy, i ten ze zářijového zápasu s Chorvaty. Měli jsme tam dobré pasáže. Důležité bude začít aktivně od začátku vepředu i vzadu. Věříme, že na vítězství kvalitu máme.
Čím to je, že v prvních poločasech jste slabší?
To je těžká otázka. Stojíme proti nejlepší kvalitě a někdy se děj nevyvíjí hned podle našich představ. Teď proti Španělům jsme od začátku nebyli tolik aktivní, z presinku nám snadno vyjížděli a nebyli jsme v nízkém bloku tak kompaktní. Španělé mezitím drželi míč, my byli unavení a pak je těžké nějaký protiútok rozjet. Všechno se ukáže až v zápase, který bude podobně těžký.
Tři hráči sraz opustili kvůli nemoci. Vy jste v pořádku?
Já se cítím dobře, naštěstí nejsem nijak nachcípaný. Hraje se sice co tři dny, ale z týmů jsme na to zvyklí a určitě si zápas nepůjdeme jen užít, ale půjdeme vyhrát.
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Jak těžké bude pro nové kluky vžít se do automatismů, které jste od prvního srazu pilovali?
Matěj Jurásek se připojil před posledním tréninkem, Filip Prebsl už den předtím. Bude to pro ně složité, ale trenéři si je určitě ještě zavolají a všechno s nimi proberou, i styl, jakým chceme hrát. Oni to určitě všechno celou dobu sledovali. Když jsou v reprezentaci, jsou to top fotbalisti a nebude to pro ně problém.
Už třikrát jste pod novým koučem dohrávali v deseti. Co jste si k tomu řekli?
Říkali jsme si to už před Španěly. Ale jsou situace, kdy se musíte rozhodnout ve vteřině. Bohužel jsme červenou zase dostali, což nás oslabilo. Ale jestli se ptáte na Láďu Krejčího, všichni za ním stojíme, pomohl nám v nějakých zápasech, některé dokonce sám rozhodl. Teď bohužel viděl červenou.
Naposledy jste nastoupil vedle Ryana Naderiho. Jaké máte v útoku úkoly?
Tím, že jsem hrál podhrot a on nahoře, jsem se snažil hledat balony v meziprostoru, i když se to v prvním poločase tolik nedařilo. Pak se hra otevřela a my si začali tvořit víc šancí, které jsme bohužel neproměnili. I to musíme zlepšit.