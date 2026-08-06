Ugandský reprezentant zemřel. Pouliční lupiči jej ubili dlažebními kostkami

„David nebyl jen fotbalista. Byl lídrem a inspirací pro celou generaci a v dresu Uganda Cranes nesl naděje národa,“ uvedl v prohlášení národní fotbalový svaz. Gang napadl a oloupil Oworiho kolem osmé hodiny večer. Zemřel v nemocnici. Policie po pachatelích pátrá.
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Fotbalový dobrodruh z Hané a jeho odvážný sen: Postavím školu v Ugandě
V hlavním městě Ugandy bují zločiny a násilná trestná činnost. V červnu zemřel v Kampale ragbista Sydney Gongodyo, dav ho zbil, protože si ho zřejmě spletl se zlodějem. Veřejnost a fanoušci proto při vyjádření lítosti nad Oworiho smrtí kritizovali úřady, že nejsou schopné s kriminalitou bojovat.