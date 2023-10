UEFA po kritice otočila. Ruské týmy do 17 let se do fotbalu nevrátí

Rusko nakonec nebude moci zasáhnout do kvalifikačních zápasů o mistrovství Evropy do sedmnácti let. Evropská fotbalová unie (UEFA) ustoupila od svého původního rozhodnutí z konce září, které mnohé členské asociace kritizovaly. Oficiálním vysvětlením je, že se funkcionářům „nepodařilo najít technické řešení, jež by ruským týmům umožnilo hrát.“