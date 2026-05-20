UEFA představila nový formát Ligy národů a kvalifikace na mistrovství Evropy

Autor: ,
  19:01
Evropská fotbalová unie (UEFA) představila plánované změny formátu Ligy národů a kvalifikace na mistrovství Evropy, která bude mít zcela nový systém skupin. Změny by měly vstoupit v platnost po evropském šampionátu v roce 2028 ve Velké Británii a Irsku. UEFA to oznámila po zasedání výkonného výboru v Istanbulu.

Aleksander Čeferin | foto: AP

Namísto dosavadních čtyř divizí bude Liga národů rozdělena pouze do tří různých lig, dvě s 18 týmy a třetí s 19. Ligy budou poté rozděleny do tří skupin po šesti, přičemž v nejnižší úrovni C bude jedna skupina se sedmi týmy.

Reforma připomíná nový formát evropských klubových soutěží. Každý tým odehraje šest zápasů proti pěti různým soupeřům, včetně těch z ostatních skupin. Proti soupeřům z ostatních skupin odehraje pouze jeden zápas, zatímco zápasy ve stejné skupině se budou hrát i klasická utkání doma - venku. Systém play off i systém sestupu a postupu zůstanou v platnosti.

Kvalifikace mistrovství Evropy bude také založena na formátu divizí. Ligu 1 vytvoří 36 týmů z prvních dvou divizí Ligy národů, zbývající týmy vytvoří ligu 2. Liga 1 bude nejprve rozdělena do tří košů a poté rozlosována do tří skupin po dvanácti zemích. Každý tým odehraje šest zápasů proti šesti různým soupeřům - po dvou z každého koše.

Tři vítězové skupin z ligy 1 postoupí přímo do finále. Zbývající místa vzejdou z play off, jehož se zúčastní i týmy z ligy 2. V prohlášení UEFA uvedla, že nový koncept bude v nadcházejících měsících dále rozpracován a poté předložen ke schválení na příštím zasedání výkonného výboru v září.

Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu, ale oslavy nakonec budou

Titulová radost hráčů Slavie po výhře nad Jabloncem.

Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky....

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

OBRAZEM: Uvnitř prázdné sedačky, venku velká party. Jak vypadaly slávistické oslavy

Fanoušci Slavie slaví zisk ligového titulu před branami Edenu.

Místo velkolepých oslav před plným stadionem se fotbalisté Slavie radovali z mistrovského titulu na liduprázdném Edenu. Důvodem byly víkendové výtržnosti fanoušků v pražském derby, po nichž mají...

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

ONLINE: Jablonec - Karviná 1:2, otočka Slezanů, pak za zkrat vidí červenou soupeř

Sledujeme online
Momentka z utkání mezi fotbalisty Jablonce a Karviné.

Vítěz si zajistí účast minimálně v základní skupině Konferenční ligy. Ve finále MOL Cupu v Hradci Králové proti sobě stojí fotbalisté Jablonce a Karviné, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho...

20. května 2026  19:17

Ústí a další tři kluby nedostaly licenci na 2. ligu. Chrudim by hrála v Chomutově

Fotbalový školní zápas druhé ligy dorostu U19 Viagem Ústí nad Labem - FK...

Ústecký fotbal bez druholigové licence? Štika soutěže ji na první pokus od licenční komise Fotbalové asociace ČR nedostala, ale majitel klubu Přemysl Kubáň nemá strach, že by ji jeho Viagem...

20. května 2026  14:26,  aktualizováno  19:09

Menšík se v Hamburku loučí s kanárem. Plíšková Roland Garros nevybojovala

Karolína Plíšková v kvalifikaci na Roland Garros.

Marie Bouzková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinská tenistka Oleksandra Olijnykovová duel za stavu 3:1 pro Češku vzdala. Nasazená osmička se v dalším kole utká s Američankou...

20. května 2026  12:06,  aktualizováno  18:09

Byla to úspěšná sezona, tvrdí Guardiola. Jeho poslední v City? K tomu nic neřeknu

Kouč Manchesteru City Pep Guardiola po utkání na půdě Bournemouthu.

Dosud se mu nikdy v kariéře nestalo, že by dvakrát po sobě nezískal se svým týmem ligový titul. Po úterku to ale už neplatí. „Dali jsme do toho všechno a musím za nás všechny pogratulovat Arsenalu,“...

20. května 2026  14:25

Davy před stadionem, plné hospody i pes v dresu. Jak fanoušci Arsenalu slavili titul

Fanoušci Arsenalu oslavují titul.

Dočkali se po dlouhých dvaadvaceti letech, o to víc si fanoušci chtěli mistrovskou euforii vychutnat. V ulicích Londýna, v hospodách a zejména před stadionem fotbalového Arsenalu. Podívejte se na...

20. května 2026  13:01

Trmalovi o soužití herečky a fotbalisty: Matymu po chybě psali, ať ochrne

Premium
Fotbalista Teplic Matouš Trmal a jeho manželka, herečka Anastasia Trmal.

Soužití herečky a fotbalisty, tedy Anastasie a Matouše Trmalových, je plné humorných příběhů. Třeba když se sehraná dvojka špičkuje při líčení, jak ona zvědavě koukala, jestli on kouká na její...

20. května 2026

Náhradní řešení pro získání licence. Sezonu můžeme dohrát v Příbrami, hlásí Dynamo

CHYBÍ JEDNA TRIBUNA. K uzavření stadionu ze všech stran chybí Příbrami jedna...

Do 30. dubna v Budějovicích, zbytek zápasů v Příbrami. Takový je plán majitelky Dynama Nneky Ede na příští sezonu. Fotbalový klub bude muset usilovat o výjimku pro udělení licence a věří, že uspěje....

19. května 2026  15:17,  aktualizováno  20. 5. 11:24

Rekordman Emery usiluje o pátý triumf v Evropské lize. S Aston Villou vyzve Freiburg

Španělský kouč Aston Villy Unai Emery při utkání v Boloni.

Před dvanácti lety to byla senzace, když tehdy dvaačtyřicetiletý Unai Emery dovedl fotbalisty Sevilly k triumfu v Evropské lize. A další rok znovu, a pak hned ještě jednou. Ve středu večer v...

20. května 2026  10:30

Vlakem za historickým úspěchem. Karviná ve fotbalovém finále, to tu ještě nebylo

Jablonecký Lamin Jawo v souboji s karvinským Sahmkouem Camarou.

Jablonec byl úplně první soupeř fotbalistů MFK Karviná při jejich historickém postupu mezi elitu v roce 2016. Tehdy na jeho hřišti podlehli 3:5, byť vedli 3:1. Ve středu oba týmy čeká nejdůležitější...

20. května 2026  9:20

O Marcolina stojí velcí hráči. A Vaclík? Jen spekulace, tvrdí ústecký Dobiáš

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SFC Opava. Ústí slaví výhru,...

Chystá se rekordní ústecký přestup. Ne jen v řádu jednotek milionů korun. O objev Alana do Marcolina, útočníka z Gabonu, se nejspíš uchází i nejlepší české kluby. A další bombu by mohl druholigový...

20. května 2026  8:34

Guardiola chystá změnu, v pětapadesáti je stále na špici. V čem mezi trenéry vyniká?

Trenér Pep Guardiola z Manchesteru City slaví gól proti Wolverhamptonu.

Oficiálně ještě neřekl nic. Ani on, ani klub. Ale anglická média už mají jasno: v neděli skončí jeden dlouhý fotbalový příběh. Spojení Pepa Guardioly, nejúspěšnějšího trenéra současnosti, a...

20. května 2026  8:11

