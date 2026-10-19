UEFA přišla s lhůtou a požadavkem na zodpovězení 42 otázek jen několik dnů poté, co Infantino neuspokojil zástupce Evropy reakcí na jejich otázky během čtvrtečního zasedání rady FIFA.
Šéf světového fotbalu neposkytl žádné dokumenty týkající se později opuštěného plánu na prodej práv z MS investorům napojeným na prezidenta USA Donalda Trumpa a podle zástupců UEFA si vyžádal otázky písemně.
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Mezi 42 otázkami, na které UEFA požaduje odpověď, jsou: Infantinova osobní odměna, platby zpěvákovi a jednomu z ambasadorů letošního MS Marcu Anthonymu, kontroverzní omilostnění amerického útočníka Folarina Baloguna během MS, obchodní a politické vazby týkající se Trumpa a jeho rodiny či provozní nezávislost soudních, volebních a etických komisí FIFA.
Infantino se během zasedání rady FIFA omluvil za rozruch, který svými kroky způsobil. V dopise podepsaném generálním sekretářem UEFA Theodorem Theodoridisem však evropští členové rady FIFA tvrdí, že Infantinova omluva a jeho následné vysvětlení neřeší jejich klíčové obavy.
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„Tato vysvětlení ani zdaleka uspokojivě nevyřešila řadu zásadních otázek, které členové rady vznesli. Další otázky zůstaly nezodpovězeny a požadované informace a dokumenty nebyly poskytnuty,“ uvádí se v dopise.
Lhůta 2. listopadu dává UEFA dostatek času na reakci před 18. listopadem, což je termín pro podání kandidatury na funkci prezidenta FIFA. O ní se chce příští rok v březnu znovu ucházet Infantino. Jeho zatím jediným protikandidátem je bývalý švýcarský fotbalista Ramon Vega, který veřejně oznámil kandidaturu 7. října.