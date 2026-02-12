UEFA nesdílí Infantinův postoj. Ruské týmy se do jejích soutěží zatím nevrátí

„Postoj UEFA je jasný, nezměnil se. Svět se ale mění velmi rychle. Uvidíme, co přinese budoucnost,“ prohlásil Čeferin.
FIFA vyloučila Rusko ze soutěží po invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022. Infantino ale před nedávnem prohlásil, že zákaz byl neúčinný a „nepřinesl nic, jen frustraci a nenávist“. Jako první krok navrhl přijetí ruských výběrů v mládežnických kategoriích.
|
Pro Ukrajince je zdegenerovaný, pro Haška hloupý. Šéf fotbalu chce zpátky Rusko
Ukrajinský ministr sportu Matvij Bidnyj označil Infantinovo vyjádření za nezodpovědné. Kriticky se vyjádřil i ukrajinský fotbalový svaz, který trvá na vyloučení Ruska, dokud se válčí. Ministr zahraničních věcí Andrij Sybiha dokonce označil Infantina za morálně degenerovaného člověka. Ruská strana naopak Infantinova slova přivítala.
Infantino za návrat Rusů bojuje dlouhodobě, čemuž dopomáhá i jeho blízký vztah s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Loni v dubnu například na kongresu UEFA v Bělehradě prohlásil: „Chceme Rusko zpátky na fotbalové mapě. Znamenalo by to, že je válka u konce.“
|
V Moskvě prý zaznělo: Chceme vás zpátky! UEFA ale o návratu Rusů nemluví. Zatím?
V Evropě ale jeho postoj naráží na většinový odpor.
UEFA v roce 2023 plánovala umožnit Rusku účast v kvalifikaci ME do 17 let. Od této myšlenky však ustoupila poté, co několik národních svazů podle agentury Reuters pohrozilo bojkotem zápasů.
Podobný krok v současnosti zvažuje také hokejová federace IIHF. Ta na rozdíl od fotbalu potrestala i ruského spojence Bělorusko, mladé hráče z těchto zemí by chtěla vrátit do turnajů v sezoně 2027/28.