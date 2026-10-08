Čeferin původně před dvěma a půl lety na kongresu v Paříži prohlásil, že se o znovuzvolení ucházet nebude. Zareagoval tak na debaty o změně stanov, podle nichž se nově jeho první zkrácený termín (2016-19), zahájený po rezignaci Michela Platiniho, nezapočítává do limitu tří funkčních období. Podle tehdejších kritiků měla změna připravit půdu pro čtvrté znovuzvolení, UEFA ale úpravu hájila jako právně nezbytnou.
Nyní Čeferin změnil názor a v době, kdy UEFA vede opozici proti šéfovi světové federace FIFA Giannimu Infantinovi, přijal výzvu k další kandidatuře. Možnost, že by se příští rok sám ucházel jako Infantinův soupeř o pozici prezidenta FIFA, Čeferin už dříve vyloučil.
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Žádný protikandidát zatím veřejně o post předsedy UEFA zájem neprojevil. Volby se uskuteční na 51. kongresu UEFA, který je na programu 22. dubna 2027 v Astaně.