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Odpůrci Infantina chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře. Bylo by první v historii

Autor: ,
  15:09
Šéf FIFA Gianni Infantino na zápase Španělska s Rakouskem.

Šéf FIFA Gianni Infantino na zápase Španělska s Rakouskem. | foto: Reuters

Gianni Infantino.
Carlos Cordeiro v Oválně pracovně vedle Gianniho Infantina a Donalda Trumpa.
Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...
Americký prezident Donald Trump a předseda Mezinárodní fotbalové federace...
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Ještě nikdy ve 122 let dlouhé historii FIFA k tomu nedošlo. Evropská fotbalová unie UEFA, asijská konfederace AFC a CONCACAF sdružující Karibik a Severní a Střední Ameriku uvažují o vyvolání hlasování o nedůvěře s cílem odvolat z čela světové federace Gianniho Infantina. Informovala o tom agentura Reuters.

Infantino v červenci přišel s plánem prodat část práv na mistrovství světa soukromým investorům. Velká část fotbalové komunity se proti tomu postavila a kritika neustala ani poté, co šéf FIFA od záměru ustoupil.

Proti mimo jiné byly UEFA, AFC, CONCACAF nebo sdružení evropských klubů. Za Infantinem, který chce příští rok znovu kandidovat do čela FIFA, naopak nadále stojí zástupci Afriky a několik národních federací jihoamerické CONMEBOL.

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„Není jiná možnost. Buď v klidu skončí a nebude kandidovat, nebo odejde tou těžší cestou,“ citovala Reuters svůj zdroj s odkazem na hlasování o nedůvěře.

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