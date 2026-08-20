Odpůrci Infantina chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře. Bylo by první v historii

Infantino v červenci přišel s plánem prodat část práv na mistrovství světa soukromým investorům. Velká část fotbalové komunity se proti tomu postavila a kritika neustala ani poté, co šéf FIFA od záměru ustoupil.
Proti mimo jiné byly UEFA, AFC, CONCACAF nebo sdružení evropských klubů. Za Infantinem, který chce příští rok znovu kandidovat do čela FIFA, naopak nadále stojí zástupci Afriky a několik národních federací jihoamerické CONMEBOL.
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Jak se drolí fotbalové království. Ustojí Infantino největší krizi za deset let?
„Není jiná možnost. Buď v klidu skončí a nebude kandidovat, nebo odejde tou těžší cestou,“ citovala Reuters svůj zdroj s odkazem na hlasování o nedůvěře.