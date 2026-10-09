Svěřenci trenéra Michala Bílka se do play off dostali díky druhému místu ve své kvalifikační skupině. Závěrečný turnaj budou od 16. června do 3. července příštího roku společně hostit Albánie a Srbsko.
Play off je na programu v termínu od 11. do 17. listopadu, přesná data zápasů budou teprve určena. Dá se předpokládat, že Bílkův celek odehraje odvetu v Hradci Králové, kde poslední dobou nastupoval k nejdůležitějším zápasům.
Čeští mladíci budou usilovat o čtvrtou účast na Euru po sobě a šestou z posledních sedmi mistrovství. Od semifinále v červnu 2011 pokaždé vypadli už ve skupině. V roce 2002 získali zlato.
|
Jednadvacítka prohrála v Portugalsku. O baráž o Euro ale stejně nepřijde
Při losu baráže neplatilo žádné omezení ani nasazení a český tým mohl dostat kohokoliv ze sedmi soupeřů. Bílkův výběr byl vytažen jako úplně poslední ve chvíli, kdy už bylo jasné, že mu připadne Turecko.
Nadcházející soupeři se utkali dosud osmkrát a mají velmi vyrovnanou bilanci. Pětkrát se rozešli smírně včetně posledního vzájemného duelu v roce 2017 v přípravě v Praze (1:1), dvakrát zvítězilo Turecko a pouze jednou Česko.
„Čeká nás náročná baráž, ale v této fázi už si člověk nemůže vybírat. Turecko je velmi kvalitní soupeř, má technicky dobře vybavené hráče a velkou individuální kvalitu,“ citoval web FAČR trenéra Bílka.
„Musíme se soustředit především na naši přípravu, dobře soupeře zanalyzovat a připravit se na oba zápasy. Věřím, že máme mužstvo, které může být konkurenceschopné. Uděláme maximum pro to, abychom naši šanci využili a postoupili na Euro,“ doplnil bývalý trenér reprezentačního A-týmu.
Turecko na rozdíl od českého celku hrálo v kvalifikaci pětičlennou skupinu a obsadilo druhé místo za Chorvatskem se ziskem 13 bodů. Utrpělo jedinou porážku. Český tým v šestičlenné skupině skončil za suverénním Portugalskem.
Baráž si zahraje již podesáté, což je rekord. Z předchozích devíti pokusů mladíci šestkrát postoupili na závěrečný turnaj, povedlo se jim to i při minulé účasti v play off předloni proti Belgii.