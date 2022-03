Proti Andoře bude chytat Jaroš. Umělka? Hlavně pozor na odskoky míče, říká

Pokud jedenadvacítka v Andoře v úterý večer zvítězí, ve skupině skončí nejhůř druhá. Nejlepší tým z druhých míst postoupí na šampionát pořádaný v roce 2023 Gruzií a Rumunskem přímo, ty zbylé čeká baráž.

S Andorrou se bude hrát na Estadi Nacional v hlavním městě Andorra la Vella, na maličkém stadionu s třítisícovou kapacitou a umělým povrchem.

„Na stadionu jsme ještě netrénovali. Ale co jsme viděli, vypadá to hezky. Je tam taková menší tribuna a umělka,“ popsal Jaroš, který nastoupí v základní sestavě.

Kdy jste naposledy chytal na umělé trávě?

Asi minulý rok v Irsku na hostování. Na přechod z trávy si člověk zvykne hned.

Na co si musí brankář dát největší pozor?

Je to pomalejší a balon se víc zadrhává. Když například neprší, tak se balon nesklouzne. Takže na nějaké neočekávané odskoky.

Andorra dala v kvalifikaci zatím jen jeden gól. Nebojíte se, že si moc nezachytáte?

Jsou dobří v přechodu do útoku. Anglii takhle dali hezký gól, takže na to musíme být připravení. Z klubového angažmá jsem zvyklý, že máme větší držení míče v zápase a dobýváme. Musím být připravený na tu jednu dvě střely, co nám mohou prohrát zápas.

Andorra - Česko v úterý od 18 hodin ONLINE

Jak vás posílilo těsné vítězství v Albánii?

Nálada je hned lepší, když se vyhraje. Líp se cestovalo. Na Andorru jsme připravení.

Jaká byla cesta? Zastavovali jste se v Barceloně.

Bylo to zdlouhavé. Let trval dvě a půl hodiny. Přespávali jsme v Barceloně, aby se cesta rozložila. Další dvě a půl hodiny jsme přejížděli do Andorry, kde jsme pak měli trénink na rozhýbání.

V zimě jste změnil angažmá. Po irském St. Patrick’s teď hostujete v anglickém Notts County. Panuje spokojenost?

Velká. Šel jsem na hostování s tím, že chci odehrát co nejvíc zápasů. Jsem tam měsíc a půl a mám odehraných asi dvanáct. Všechno jde podle očekávání a jsem spokojený.

V Anglii už působíte dlouho, v šestnácti jste přestoupil do Liverpoolu. Jak nahlížíte na červnovou bitvu?

Bude to krásný zápas, na který se všichni těšíme. Ale musíme se nejdřív soustředit na Andorru a pak až se těšit na Anglii. Když vyhrajeme, máme šanci postoupit přímo.