Fotbalová devatenáctka otočila zápas s Finskem a je v elitní fázi kvalifikace

Čeští fotbalisté do 19 let postoupili do elitní fáze kvalifikace mistrovství Evropy. Svěřenci trenéra Aleše Křečka v závěrečném utkání základní části porazili po obratu domácí Finsko 3:2 a ve vyrovnané čtyřčlenné skupině nakonec dosáhli na první místo.