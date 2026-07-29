Trunda souhlasí s Infantinovým návrhem, kritizuje ho Tvrdík: O ničem jsme nejednali

„Vidím v tom pragmatické výhody pro český fotbal, které plynou z úzké spolupráce s Giannim Infantinem a jeho týmem,“ řekl Trunda stanici Sky Sports. „Potřebujeme ještě více podrobností, ale z mého osobního pohledu vidím pozitivní dopad záměrů FIFA,“ doplnil.
Jsou za vším peníze?
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UEFA zvažuje bojkot mistrovství světa. Bude turnaj bez evropských týmů?
Britská BBC ve středu odpoledne informovala, že Infantino odeslal národním asociacím dopis, ve kterém slibuje vyplatit každé asociaci dokonce až 40 milionů dolarů (850 milionů korun), pokud podpoří jeho návrh. První polovinu už se začátkem roku 2027.
„Před rokem jsem byl zvolen do čela FAČR a zatím všechny projekty FIFA, na kterých jsem osobně spolupracoval, byly pro rozvoj evropského fotbalu velmi pozitivní,“ zdůraznil Trunda s tím, že Výkonný výbor FAČR bude o věci hlasovat na zasedání 11. srpna.
Proti jeho názoru se vyjádřil další člen výkonného výboru a šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. „Prezentované stanovisko je osobním názorem předsedy FAČR. Mrzí mě to, Davida Trundu respektuji, ale výkonný výbor jako kolektivní statutární orgán českého fotbalu o této velmi vážné otázce nejednal a jakkoliv nerozhodl,“ napsal na sociální síti X a doplnil, že obavy UEFA jsou pochopitelné.
Prezentovane stanovisko je osobnim nazorem predsedy FACR. Mrzi me to, Davida Trundu respektuji, ale vykonny vybor jako kolektivni statutarni organ ceskeho fotbalu o teto velmi vazne otazce nejednal a jakkoliv nerozhodl. Obava UEFA je plne pochopitelna a ceska pozice by mela byt… https://t.co/73DnAAhHGg— Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) July 29, 2026
„Česká pozice by měla být formulována až po komplexní vnitřní diskuzi ve FAČR a Ligové fotbalové asociaci,“ zdůraznil šéf Slavie.
O co konkrétně jde?
FIFA v úterý oznámila, že plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa mužů, žen, mládeže i klubů soukromým investorům. Ti by měli v dceřiné společnosti získat 20 procent a zaplatit za ně přes čtyři miliardy dolarů (89 miliard korun).
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Infantino chce prodat podíl z MS do rukou investorů. UEFA vyšla s ostrou kritikou
UEFA na zveřejněné plány okamžitě reagovala ostrou kritikou. „Tím se překračuje hranice, kterou vedoucí fotbalové instituce nikdy nesmějí překročit. UEFA bere tuto záležitost velmi vážně. Stejně tak by měly postupovat i všechny národní fotbalové svazy. Nikdo z nás nevlastní fotbal. Není na FIFA, aby ho prodávala,“ sdělila evropská federace a podle zahraničních médií dokonce zvažuje bojkot mistrovství světa.
O všem budou evropští fotbaloví zástupci jednat na mimořádném zasedání.
FIFA dala svým 211 členským zemím a Radě FIFA čas rozhodnout do 19. září.