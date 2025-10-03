Míč, který vyrobila společnost adidas, byl oficiálně představen v New Yorku, osm měsíců před zahajovacím zápasem. Název Trionda se ze španělštiny překládá jako „Tři vlny“.
„Opravdu poutavý,“ řekl prezident FIFA Gianni Infantino. „S radostí a hrdostí představujeme Triondu. Adidas vytvořil další legendární míč pro mistrovství světa, jehož design ztělesňuje jednotu a nadšení příštích hostitelů šampionátu Kanady, Mexika a USA. Nemůžu se dočkat, až uvidím tento krásný míč v síti,“ prohlásil Infantino.
Začalo tak odpočítávání do prvního výkopu. Míč je znovu vybaven senzorem s frekvencí 500 hertzů, který přesně zaznamenává každý jeho pohyb.
Technologie odesílá přesná data videoasistentům rozhodčího v reálném čase a pomáhá sudím s verdikty, jako je ofsajd.
Trionda také zaručuje „optimální stabilitu letu“ a díky reliéfním symbolům poskytuje „lepší přilnutí při střelbě nebo driblingu ve vlhkých nebo mokrých podmínkách“.
Šampionátu se příští rok zúčastní 48 národních týmů, které budou rozděleny do 12 skupin po čtyřech mužstvech. Do vyřazovací fáze postoupí celky, které obsadí první dvě místa, jakož i osm nejlepších zemí, které skončí na třetí pozici.