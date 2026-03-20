Trest za fotku s dubajským emírem. Kanonýra Íránu vyloučili z reprezentace

  11:45
Jeden z nejlepších íránských fotbalistů Sardár Azmún byl vyloučen z reprezentace, protože se prý zachoval neloajálně vůči režimu v zemi. Informovala o tom íránská tisková agentura Fars. Bývalý útočník Leverkusenu či AS Řím, jenž nyní hraje ve Spojených arabských emirátech za Šabab al-Ahlí, zveřejnil tento týden na instagramu fotografii ze setkání s dubajským emírem Muhammadem bin Rašídem Maktúmem. Později snímek odstranil, v médiích se na něj však snesla kritika.

Velšský brankář Wayne Hennessey zblízka zasahuje proti šanci Sardára Azmúna z Íránu. | foto: Reuters

„Je politováníhodné, že nemáte dostatek rozumu na to, abyste pochopili, jaké chování je v danou chvíli vhodné,“ řekl na jeho adresu v íránské televizi fotbalový expert Muhammad Misaghí.

„S takovými lidmi bychom se neměli bavit. Mělo by jim být řečeno, že si nezaslouží nosit dres národního týmu. Hráči národního týmu by měli hrdě zpívat státní hymnu a zasloužit si nosit íránský dres,“ uvedl. Národní svaz se zatím oficiálně nevyjádřil.

Írán už zhruba tři týdny válčí s USA a Izraelem a v reakci na jejich údery ostřeluje nejen americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i civilní cíle v okolních arabských zemích včetně SAE.

Jednatřicetiletý Azmún nastupuje za Šabab od roku 2024. Z Íránu odešel už v 17 letech do Kazaně, v Rusku hrál také za Rostov a Petrohrad. V reprezentaci odehrál 91 zápasů a dal 57 gólů.

Írán má v létě startovat na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku, kvůli konfliktu na Blízkém východě je ale jeho účast nejistá.

