Dosud největší úspěch zažila česká fotbalová reprezentace na samotném začátku. Od stříbra z mistrovství Evropy 1996 se jí další účast ve finále šampionátu zatím nepovedla. Včetně tehdejšího kouče Dušana Uhrina bylo u národního týmu dosud dvanáct trenérů. Teď už je jasné, že dalším pokračovatelem bude Miroslav Koubek. Podívejte se na přehled všech, kteří reprezentaci od roku 1994 vedli.
DUŠAN UHRIN (1.1.1994 - 22.12.1997), 48 zápasů; 27 výher/10 remíz/11 proher. Samostatnou reprezentaci vedl jako první. Národní tým po něm sáhl poté, co se Spartou předvedl famózní jízdu v nultém ročníku Ligy mistrů a získal dva tituly. V reprezentaci navázal na klubové úspěchy a na evropském šampionátu 1996 v Anglii vybojoval historické stříbro, když ve finále jeho svěřenci padli s Německem 1:2. Čekalo se, že tým postoupí na mistrovství světa 1998, ale to se nepodařilo a Uhrin skončil v prosinci 1997.
JOZEF CHOVANEC (8.1.1998 - 20.11.2001), 45 zápasů; 27/7/11. I on se k reprezentaci dostal po úspěšné štaci ve Spartě, kde coby trenér vyhrál ligu v sezoně 96/97. Předcházelo tomu zvláštní období, kdy byl nejdřív hrajícím koučem, poté manažerem, než poté sestoupil sám na pozici trenéra. K národnímu týmu přišel v sedmatřiceti, což bylo tehdy raritní. Vydržel tři roky, postoupil na ME 2000 bez ztráty bodu, jenže vyhořel ve skupině s Francií, Nizozemskem a Dánskem. Na mistrovství světa 2002 nepostoupil poté, co nezvládl baráž s Belgií. A u týmu skončil.
KAREL BRÜCKNER (12.12.2001 - 30.6.2008), 76 zápasů; 50/12/14. Nejdelší reprezentační angažmá. Brückner vydržel dlouhých sedm let a zařídil druhý největší úspěch samostatné historie; semifinále mistrovství Evropy 2004. Nejdřív ale trénoval jedenadvacítku, s níž v roce 2000 vybojoval na Slovensku stříbro na malém Euru. U áčka nejprve dělal asistenta svému předchůdci Chovancovi, načež mužstvo převzal sám. A jeho fotbal vstoupil do dějin. Zejména na Euru 2004, kde Češi například památně porazili 3:2 Nizozemsko. V semifinále však podlehli v prodloužení Řecku. Brückner zařídil i první postup na MS od rozdělení federace, když v baráži vyřadil Nory a slavil účast na šampionátu v Německu, kde skončil ve skupině. Poslední Brücknerovou misí byl postup na ME 2008, což se povedlo z prvního místa. Na turnaji byl postup ze skupiny blízko, jenže Češi v hororovém závěru zápasu s Tureckem ztratili náskok 2:0 a porážka je vyřadila. Brückner už před turnajem oznámil, že po něm skončí.
PETR RADA (18.8.2008 - 1.4.2009), 7 zápasů; 2/4/1. Po odchodu Brücknera fotbalová asociace déle tápala. První ze série krátkých angažmá patřilo Petru Radovi, což se tehdy nečekalo. Vydržel pouhých 265 dnů, během kterých například remizoval v přátelském utkání s Anglií 2:2. V paměti je ale spíš flám skupinky fotbalistů po zápase se Slovenskem. Právě ten se stal Radovi osudným, přestože se akce udála po skončení srazu. V národním týmu už se poté neobjevil ani kapitán Tomáš Ujfaluši, ostatní byli potrestáni.
FRANTIŠEK STRAKA (12.5.2009 - 30.6.2009), 1 zápas; 1/0/0. Nejkratší období v historii však patří Františku Strakovi, který v čele reprezentace nevydržel ani dva měsíce. Do jediného zápasu proti Maltě (1:0) nominoval jedenáct nováčků. Svaz mu však původní smlouvu, která trvala jen do konce června, už neprodloužil.
IVAN HAŠEK (10.8.2009 - 15.10.2009), 5 zápasů; 3/2/0. Na lavičku národního týmu sestoupil z pozice předsedy fotbalové asociace. Za trenéra chtěl po Strakovi přivést Karla Jarolíma z mistrovské Slavie, jenže ten ho odmítl, a tak se pokusil zachránit kvalifikaci o mistrovství světa 2010 sám. To se však nepovedlo a po posledním zápase se Severním Irskem na post trenéra rezignoval.
MICHAL BÍLEK (11.11.2009 - 10.9.2013), 42 zápasů; 16/11/15. Byl favoritem už při Haškově odchodu. Vydržel čtyři roky, během kterých dovedl reprezentaci do čtvrtfinále mistrovství Evropy 2012. Přesto se mezi oblíbence fanoušků nikdy nezařadil. Když během neúspěšné kvalifikace o MS 2014 rezignoval, vyprovázely ho pokřiky „Bílek ven!“ na italském stadionu v Turíně, kde odkoučoval svůj poslední zápas. Přitom právě na zmíněném Euru 2012 postoupil národní tým z prvního místa skupiny, jenže mezi nejlepšími osmi nestačil na Portugalce (0:1). Na turnaj se probil přes baráž s Černou Horou. Následující kvalifikaci o MS Češi nezvládli.
JOSEF PEŠICE (7.10.2013 - 15.11.2013), 3 zápasy; 3/0/0. Asistent, který mužstvo sdělil po Bílkově rezignaci. „I když jsem tady jen dočasně, je to pro mě svým způsobem vrchol trenérské kariéry,“ říkal Pešice. Zbytek kvalifikace dohrál už jen vítězně, zvládl i přípravu s Kanadou. Tři zápasy, tři výhry. A s nadsázkou lze říct, že Pešice je nejúspěšnějším koučem národního mužstva všech dob. Po podzimu 2013 skončil s tím, že mužstvo převezme nový, stálý trenér. O čtyři roky později, v 67 letech, zemřel po vážné nemoci.
PAVEL VRBA (1.1.2014 - 30.6.2016), 25 zápasů; 10/5/10. Kvůli angažmá u reprezentace odešel z Plzně, kde jeho rozhodnutí nesli nelibě. Veřejnost si však jeho příchod přála. A měla trpělivost. Před kvalifikací o Euro 2016 totiž Češi nehráli ideálně, ale ostrý start se jim povedl. Češi v kvalifikaci porazili Turky a dvakrát Nizozemce, které v jejím závěru navíc odsoudili k neúčasti na Euru. Ve Francii vyfasovali Češi těžkou skupinu. Proti Španělsku jen těsně nezískali bod, remizovali s Chorvatskem a vypadli po prohře 0:2 s Tureckem. Když se fanoušci navíc dozvěděli, že měsíc po vyřazení jedná s ruskou Machačkalou, jeho následný odchod vítali.
KAREL JAROLÍM (1.8.2016 - 11.9.2018), 22 zápasů; 10/4/8. Napotřetí už na nabídku trénovat reprezentaci kývl. Odmítl po Karlu Brücknerovi i za časů Ivana Haška. V roce 2016 přišel z Mladé Boleslavi a měl za úkol provést tým kvalifikací o mistrovství světa 2018. Tu český výběr odstartoval dvěma remízami se Severním Irskem a Ázerbájdžánem. Od té doby už marně stíhal soupeře a skončil třetí - tedy mimo postupové příčky. Tým pod jeho vedením dvakrát podlehl Německu, jednou Severnímu Irsku, Belgii, Austrálii, Uruguayi, Ukrajině a naposledy Rusku, kde prohrál vysoko 1:5. O Jarolímově konci se pak rozhodlo v podstatě během letu z Rostova na Donu.
JAROSLAV ŠILHAVÝ (18.9.2018 - 30.11.2023), 59 zápasů; 28/10/21. Druhé nejdelší reprezentační angažmá. O nástupu Jaroslava Šilhavého se spekulovalo hned po Jarolímově konci. V roce 2017 dovedl Slavii k titulu a po nástupu Jindřicha Trpišovského byl bez angažmá. Postup na další evropský šampionát zvládl, i když kvalifikaci začal debaklem 0:5 s Anglií. Nakonec postoupil ze druhého místa a na turnaji, který se vinou covidové pandemie odehrál až v roce 2021, se senzačně zastavil až ve čtvrtfinále s Dánskem. To byl vrchol jeho reprezentační éry. V kvalifikaci o mistrovství světa následně prošel do baráže, v níž ale podlehl v semifinálovém utkání Švédsku 0:1 v prodloužení. Češi pak vybojovali postup na Euro 2024 v Německu, jenže už během své třetí kvalifikace působil Šilhavý zlomeně. Prohrál vysoko 0:3 v Albánii, měl problémy s Faerskými ostrovy (1:0), a když se před posledním utkáním s Moldavskem (3:0) provalila aféra v klubu Belmondo, stoupající tlak neunesl. Bezprostředně po závěrečném hvizdu v televizním rozhovoru oznámil, že rezignuje. Šampionát tedy přenechal svému nástupci.
IVAN HAŠEK (4.1.2024 - 15.10.2025), 21 zápasů; 11/5/5. Zase přišel do rozjetého vlaku. Vedení asociace mu dalo důvěru na Euro 2024 a následující kvalifikaci o mistrovství světa. Češi na Euru skončili už ve skupině po prohrách s Portugalskem a Tureckem, mezi nimiž remizovali s Gruzií. Pak ovládli Ligu národů druhé úrovně před Ukrajinou, Gruzií a Albánií, což byl největší Haškův úspěch. V kvalifikaci o MS mužstvo zapsalo povinné výhry s Faerskými ostrovy, na Gibraltaru a s Černou Horou, než prohrálo vysoko 1:5 v Chorvatsku, čímž si zkomplikovalo naděje na přímý postup. Po obměně vedení asociace už neměl Hašek takovou podporu a nový předseda David Trunda společně s manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem na něj tlačili. Kritizovaná hra se nezlepšila a navzdory remíze 0:0 s Chorvatskem tým prohrál 1:2 na Faerských ostrovech, což ho nakonec stálo místo. Vedení asociace Haška odvolalo krátce po příletu s tím, že hledá dočasného kouče do konce kvalifikace.
JAROSLAV KÖSTL (22.10.2025 - 17.11.2025), 2 zápasy; 2/0/0. Důvěru dostal Haškův asistent Jaroslav Köstl, který jako jediný z posledního realizačního týmu „přežil“. Rovněž zvažoval rezignaci, ale vedení ho společně s Haškem přesvědčilo, aby pokračoval minimálně do závěru kvalifikace. Nejdřív nevýrazně zvítězil v přátelském utkání nad San Marinem (1:0), v posledním zápase bojů o MS ale přehrál 6:0 Gibraltar, kdy už Češi měli jistou účast v březnové baráži. A dál? Sám o prodloužení mandátu neuvažoval, ale hledání trenéra se ze strany vedení asociace stále prodlužovalo. Přijde člověk ze zahraničí? Podaří se přesvědčit Jindřicha Trpišovského ze Slavie? Ne!
MIROSLAV KOUBEK (19.12.2025 - ?). Ve svých čtyřiasedmdesáti letech je nejstarším reprezentačním trenérem. U národního týmu dříve působil jako asistent Karla Jarolíma a zažil i nepříjemnou porážku 1:5 v Rusku. Ještě během aktuální sezony vedl Plzeň, což bylo jedno z jeho nejúspěšnějších angažmá. Postoupil do čtvrtfinále Konferenční ligy a zahrál si i osmifinále Evropské ligy. Nepřečkal však herní úpadek, po kterém Plzeň angažovala Martina Hyského. Koubka vedení asociace zvažovalo už po Haškově odvolání, jenže nakonec couvlo. Preferované varianty Bilič a Trpišovský padly, a tak se Trunda s Nedvědem vrátili k němu. A měli štěstí, že Koubek podruhé souhlasil.
