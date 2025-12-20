Všichni muži před Koubkem: první Uhrin, Hašek dvakrát, nejdéle sloužil Brückner

Autor:
  13:03
Dosud největší úspěch zažila česká fotbalová reprezentace na samotném začátku. Stříbro z mistrovství Evropy 1996. Včetně tehdejšího kouče Dušana Uhrina bylo u národního týmu dosud dvanáct trenérů. Teď už je jasné, že dalším pokračovatelem bude Miroslav Koubek. Podívejte se na přehled všech, kteří reprezentaci od roku 1994 vedli.
Plzeňský trenér Miroslav Koubek gesty uklidňuje vlastní svěřence, zatímco... Dušan Uhrin Trenér Sparty Josef Chovanec burcuje své svěřence Trenér Karel Brückner udílí pokyny na soustředění fotbalových reprezentantů do... Fotbalový trenér Petr Rada v době, kdy vedl národní tým. Kouč František Straka burcuje tým během své epizodní role u fotbalové... Trenér Ivan Hašek během svého působení u reprezentace v roce 2009. Michal Bílek jako kouč české reprezentace v září 2013. Duel s Arménií byl jeho... Josef Pešice jako dočasný kouč fotbalové reprezentace v roce 2013. Trenér Pavel Vrba sleduje trénink českých fotbalistů den před zápasem s... Trenér Karel Jarolím během utkání české reprezentace proti Severnímu Irsku. Trenér Jaroslav Šilhavý na tiskové konferenci před utkáním se Skotskem

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Fotbalové přestupy ONLINE: Nová šance pro Kinského? Údajně zaujal West Ham

Sledujeme online
Antonín Kinský v brance Tottenhamu chytá střelu Morgana Rogerse.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Nejdražší přestup mezi českými kluby. Sparta získala útočníka Vojtu z Boleslavi

Matyáš Vojta, posila Sparty z Mladé Boleslavi.

Zrodil se nejdražší přestup mezi českými kluby. Fotbalová Sparta koupila z Mladé Boleslavi útočníka Matyáše Vojtu. Za jedenadvacetiletého mládežnického reprezentanta, který na podzim v lize nastřílel...

Gólman Jedlička v Plzni končí, veteráni Hejda s Kopicem dohrají sezonu v béčku

Plzeňský brankář Martin Jedlička zasahuje v utkání s Olomoucí.

Bez Martina Jedličky, donedávna neotřesitelné brankářské jedničky. Bez dlouholetých opor Jana Hejdy a Jana Kopice. I bez útočníka Prince Adua. Plzeňští fotbalisté zahájili v sobotu dopoledne zimní...

Buď zticha, zmetku! Útočník Lugana při zápasu s Plzní napadl a seřval spoluhráče

Kevin Behrens z Lugana (vpravo) během zápasu švýcarské ligy proti Curychu.

Přípravný zápas fotbalistů Plzně s Luganem na soustředění ve Španělsku poznamenal neobvyklý incident mezi dvěma útočníky švýcarského týmu. Bývalý německý reprezentant Kevin Behrens se v 72. minutě...

9. ledna 2026  17:48

Zatahal protivníka za vlasy a nesmí hrát tři utkání. Jak ho mohli trestat, zlobí se Moyes

Michael Keane z Evertonu se diví, sudí Thomas Kirk mu na doporučení...

David Moyes, trenér fotbalistů Evertonu, se diví. „Jak ho mohli potrestat? Proč to nesmetli ze stolu?“ Důležitý stoper Michael Keane dostal trest na tři zápasy, protože ve středečním duelu proti...

9. ledna 2026  16:59

Ústí angažovalo jako šéfa Dobiáše, průkopníka datových analýz. Zvedal i Slavii

Jakub Dobiáš, nový výkonný ředitel sportovního úseku FK Viagem Ústí nad Labem.

Patří mezi průkopníky datových analýz v českém fotbale, které zavedl v pražské Slavii, naposledy pracoval pro Pardubice. Teď Jakub Dobiáš nastupuje do druholigového ústeckého Viagemu jako výkonný...

9. ledna 2026  16:32

Martinelli strčil do zraněného hráče. Myslel si, že zdržuje. Jsi idiot, kritizují ho

Brazilský útočník Gabriel Martinelli z Arsenalu (vpravo) čelí atakům hráčů...

Televizní experti mu nadávají do „idiotů“, aktéři na hřišti mají pro jeho chování pochopení. „Hluboce se omlouvám, moc mě to mrzí. Nevěděl jsem, co se Conorovi stalo a že je to tak vážné,“ přispěchal...

9. ledna 2026  15:40

Cítil jsem důvěru, nebojí se Janotka o místo. Teď plánuje zatraktivnit hru

Tomáš Janotka na předzápasové tiskové konferenci před utkání Sigmy s polským...

Možná ještě víc než přestupy se v kancelářích na Andrově stadionu před Vánocemi probírala pozice trenéra Tomáše Janotky. Sigma prohrála pět soutěžních zápasů v řadě, spekulovalo se i o napjatých...

9. ledna 2026  14:40

Plzeň zahájila přípravu výhrou nad Luganem, o tři góly se postaraly posily

Plzeňský útočník Daniel Vašulín v akci proti Karviné.

Plzeňští fotbalisté v úvodním utkání zimní přípravy přestříleli na soustředění ve Španělsku švýcarské Lugano 4:2. Trefila se jedna z nových posil Viktorie obránce Adam Kadlec, po gólu si připsali i...

9. ledna 2026  14:06

Vinícius opět středem pozornosti. Vyhodí tě, vysmál se mu Simeone při potyčce

Vinicius Júnior po zkažené akci v zápase s Atléticem Madrid.

Ani tentokrát neunikl kontroverzi. Během semifinále španělského Superpoháru se Vinícius Jr. z Realu Madrid dostal opakovaně do slovní potyčky s Diegem Simeonem, koučem rivala z Atlétika. A když...

9. ledna 2026  13:48

Hložek se na tréninku Hoffenheimu opět zranil. Je mi ho moc líto, řekl kouč

Útočník Adam Hložek z Hoffenheimu (vlevo) a Serge Gnabry z Bayernu Mnichov

Není to tak dávno, co se z jednoho zranění vykurýroval. A teď je fotbalový útočník Adam Hložek zase mimo hru. Třiadvacetiletý český reprezentant si na tréninku Hoffenheimu poranil levé lýtko....

9. ledna 2026  13:38

Faux pas v Olomouci odčiníme postupem na MS, věří trenérský asistent Rezek

Asistent trenéra Jan Rezek na zahajovacím tréninku Teplic.

Nad nabídkou pokračovat u české fotbalové reprezentace v roli asistenta trenéra Jan Rezek dlouho neváhal. Věří, že si splní sen a bude u toho, až Češi v jarní baráži po dvaceti letech postoupí na...

9. ledna 2026  13:04

Takový hráč se vždycky hodí. Pardubický kouč je z Hlavatého nadšený

Trenér Jan Trousil (Pardubice) během zápasu.

Zatímco kouč pardubických fotbalistů Jan Trousil při prvním tréninku na soustředění v turecké Antalyi mluvil na kameru, opodál se společně s ostatními zrovna protahoval záložník Michal Hlavatý,...

9. ledna 2026  12:47

U Durosinmiho je téměř hotovo, jde z Plzně do Pisy. Je dražší než Šulc či Hranáč

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Největší přestup v historii fotbalové Plzně je takřka hotov. Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi odchází do SC Pisa, italský klub za něj zaplatí téměř čtvrt miliardy korun, dalších až padesát milionů...

9. ledna 2026  11:56

