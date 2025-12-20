|
Všichni muži před Koubkem: první Uhrin, Hašek dvakrát, nejdéle sloužil Brückner
Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?
Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...
Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni
Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...
Fotbalové přestupy ONLINE: Nová šance pro Kinského? Údajně zaujal West Ham
Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.
Nejdražší přestup mezi českými kluby. Sparta získala útočníka Vojtu z Boleslavi
Zrodil se nejdražší přestup mezi českými kluby. Fotbalová Sparta koupila z Mladé Boleslavi útočníka Matyáše Vojtu. Za jedenadvacetiletého mládežnického reprezentanta, který na podzim v lize nastřílel...
Gólman Jedlička v Plzni končí, veteráni Hejda s Kopicem dohrají sezonu v béčku
Bez Martina Jedličky, donedávna neotřesitelné brankářské jedničky. Bez dlouholetých opor Jana Hejdy a Jana Kopice. I bez útočníka Prince Adua. Plzeňští fotbalisté zahájili v sobotu dopoledne zimní...
Buď zticha, zmetku! Útočník Lugana při zápasu s Plzní napadl a seřval spoluhráče
Přípravný zápas fotbalistů Plzně s Luganem na soustředění ve Španělsku poznamenal neobvyklý incident mezi dvěma útočníky švýcarského týmu. Bývalý německý reprezentant Kevin Behrens se v 72. minutě...
Zatahal protivníka za vlasy a nesmí hrát tři utkání. Jak ho mohli trestat, zlobí se Moyes
David Moyes, trenér fotbalistů Evertonu, se diví. „Jak ho mohli potrestat? Proč to nesmetli ze stolu?“ Důležitý stoper Michael Keane dostal trest na tři zápasy, protože ve středečním duelu proti...
Ústí angažovalo jako šéfa Dobiáše, průkopníka datových analýz. Zvedal i Slavii
Patří mezi průkopníky datových analýz v českém fotbale, které zavedl v pražské Slavii, naposledy pracoval pro Pardubice. Teď Jakub Dobiáš nastupuje do druholigového ústeckého Viagemu jako výkonný...
Martinelli strčil do zraněného hráče. Myslel si, že zdržuje. Jsi idiot, kritizují ho
Televizní experti mu nadávají do „idiotů“, aktéři na hřišti mají pro jeho chování pochopení. „Hluboce se omlouvám, moc mě to mrzí. Nevěděl jsem, co se Conorovi stalo a že je to tak vážné,“ přispěchal...
Cítil jsem důvěru, nebojí se Janotka o místo. Teď plánuje zatraktivnit hru
Možná ještě víc než přestupy se v kancelářích na Andrově stadionu před Vánocemi probírala pozice trenéra Tomáše Janotky. Sigma prohrála pět soutěžních zápasů v řadě, spekulovalo se i o napjatých...
Plzeň zahájila přípravu výhrou nad Luganem, o tři góly se postaraly posily
Plzeňští fotbalisté v úvodním utkání zimní přípravy přestříleli na soustředění ve Španělsku švýcarské Lugano 4:2. Trefila se jedna z nových posil Viktorie obránce Adam Kadlec, po gólu si připsali i...
Vinícius opět středem pozornosti. Vyhodí tě, vysmál se mu Simeone při potyčce
Ani tentokrát neunikl kontroverzi. Během semifinále španělského Superpoháru se Vinícius Jr. z Realu Madrid dostal opakovaně do slovní potyčky s Diegem Simeonem, koučem rivala z Atlétika. A když...
Hložek se na tréninku Hoffenheimu opět zranil. Je mi ho moc líto, řekl kouč
Není to tak dávno, co se z jednoho zranění vykurýroval. A teď je fotbalový útočník Adam Hložek zase mimo hru. Třiadvacetiletý český reprezentant si na tréninku Hoffenheimu poranil levé lýtko....
Faux pas v Olomouci odčiníme postupem na MS, věří trenérský asistent Rezek
Nad nabídkou pokračovat u české fotbalové reprezentace v roli asistenta trenéra Jan Rezek dlouho neváhal. Věří, že si splní sen a bude u toho, až Češi v jarní baráži po dvaceti letech postoupí na...
Takový hráč se vždycky hodí. Pardubický kouč je z Hlavatého nadšený
Zatímco kouč pardubických fotbalistů Jan Trousil při prvním tréninku na soustředění v turecké Antalyi mluvil na kameru, opodál se společně s ostatními zrovna protahoval záložník Michal Hlavatý,...
U Durosinmiho je téměř hotovo, jde z Plzně do Pisy. Je dražší než Šulc či Hranáč
Největší přestup v historii fotbalové Plzně je takřka hotov. Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi odchází do SC Pisa, italský klub za něj zaplatí téměř čtvrt miliardy korun, dalších až padesát milionů...