Čechům docházely síly. Bod je cenný, ale není hotovo, hodnotil kouč Chorvatů

Autor:
  8:00
Na bílou košili si oblékl bílé triko se zlatým nápisem Zlatko a číslovkou 100. Zlatko Dalič koučoval svůj stý zápas u chorvatské fotbalové reprezentace. „Radši bych, kdybychom v Praze vyhráli, ale i ten bod je pro nás dobrý. Udělali jsme další krok k mistrovství světa,“ řekl kouč po bezbrankové remíze s Českem.
Trenér Ivan Hašek a Trenér Chorvatska Zlatko Dalič po zápase v Edenu.

Trenér Ivan Hašek a Trenér Chorvatska Zlatko Dalič po zápase v Edenu. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Martin Vitík v hlavičkovém souboji s Joškem Gvardiolem.
Tomáš Chorý se po zápase zdraví s chorvatským kapitánem Lukou Modričem.
Tomáš Chorý v hlavičkovém souboji s Joškem Gvardiolem.
Ladislav Krejčí se zdraví s Lukou Modričem.
20 fotografií

Je postup hotový?
Není a rozhodně takhle nesmíme přemýšlet. Fotbal je krásný v tom, že nemáte nic jistého. Není hotovo v žádném případě. Sice nás teď čekají papírově slabší protivníci, ale podcenit nesmíte nikoho. Máme to v našich rukách, ale polevit nesmíme.

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Bod z Česka berete?
Odehráli jsme těžké utkání, což jsme taky čekali. Měli jsme proti sobě agresivního a bojovného protivníka. V první půli jsme nebyli dobří, pak se to zlepšilo, Čechům trochu docházely síly. Máme bod, který je cenný.

Na tiskovou konferenci jste přišel v dobré náladě. Jak to vypadalo v kabině. Slavili jste vaši stovku, nebo spíš bylo smutno z toho, že jste nevyhráli?
Neslavili jsme, ani jsme nebyli smutní. Udělali jsme si fotografii, hráčům jsem poděkoval. Ten bod pro nás přece jen něco řeší.

Proč máte problém s tím, že nehrál Karabec? nechápal kouč Hašek

Co bylo v zápase nejtěžší? Uskákat hlavičkové souboje?
Češi tam mají hráče, kteří mají ke dvěma metrům, jeden možná i víc. Ale naši stopeři to zvládli, dobře předvídali. Dokázali jsme eliminovat dlouhé auty i centry z rohů.

Překvapilo vás, kolik bylo na tribunách chorvatských fanoušků? Možná třetina hlediště, možná víc?
A kdyby si mohli koupit víc vstupenek, přijelo by jich ještě víc. Máme věrné fanoušky, kteří s námi jezdí všude a skvěle nás povzbuzují.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Liberec B vs. VarnsdorfFotbal - 10. kolo - 10. 10. 2025:Liberec B vs. Varnsdorf //www.idnes.cz/sport
10. 10. 15:00
  • 1.20
  • 4.71
  • 8.18
Kazachstán vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina J - 10. 10. 2025:Kazachstán vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
10. 10. 16:00
  • 1.11
  • 9.46
  • 29.00
Zlín B vs. HraniceFotbal - 11. kolo - 10. 10. 2025:Zlín B vs. Hranice //www.idnes.cz/sport
10. 10. 18:00
  • 1.40
  • 3.98
  • 5.21
Hlučín vs. Karviná BFotbal - 11. kolo - 10. 10. 2025:Hlučín vs. Karviná B //www.idnes.cz/sport
10. 10. 18:00
  • 2.82
  • 3.49
  • 1.90
Česko vs. ÁzerbájdžánFotbal - Skupina B - 10. 10. 2025:Česko vs. Ázerbájdžán //www.idnes.cz/sport
10. 10. 18:00
  • 1.15
  • 8.01
  • 16.60
Belgie vs. S. MakedonieFotbal - Skupina J - 10. 10. 2025:Belgie vs. S. Makedonie //www.idnes.cz/sport
10. 10. 20:45
  • 1.13
  • 8.52
  • 24.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou vše

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Čechům docházely síly. Bod je cenný, ale není hotovo, hodnotil kouč Chorvatů

Na bílou košili si oblékl bílé triko se zlatým nápisem Zlatko a číslovkou 100. Zlatko Dalič koučoval svůj stý zápas u chorvatské fotbalové reprezentace. „Radši bych, kdybychom v Praze vyhráli, ale i...

10. října 2025

Proč máte problém s tím, že nehrál Karabec? nechápal kouč Hašek

Když už ten večer dostal třetí dotaz na to, proč proti Chorvatům nedal ani minutu Adamu Karabcovi, trenér českých fotbalistů Ivan Hašek se už jen nevěřícně usmíval.

10. října 2025  5:54

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou vše

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

vydáno 10. října 2025

S nulou, ale bez vítězství. Výsledek bolí, předvedli jsme dobrý výkon, řekl Kovář

Nejspíš nečekal, že proti nabušeným Chorvatům prožije vlastně docela klidný zápas. Svítivě žlutý dres si pořádně nezašpinil. Přes sedmdesát minut byl vlastně bez práce. „Ale v závěru jsme šli vabank...

9. října 2025  23:52

Černá Hora jasně prohrála na Faerských ostrovech, Rakušané dali deset gólů

Fotbalisté Černé Hory v kvalifikaci mistrovství světa prohráli na Faerských ostrovech 0:4 a opět se na závěrečném turnaji nepředstaví. Rakušané deklasovali San Marino 10:0 a překonali svou 48 let...

9. října 2025  20:31,  aktualizováno  23:48

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

9. října 2025  20:44,  aktualizováno  22:42

ZNÁMKY: Jak se vám fotbalisté v kvalifikaci proti Chorvatsku líbili?

Čeští fotbalisté v klíčovém zápase o mistrovství světa. Jak se vám líbil jejich výkon proti Chorvatsku? Známkujte jako ve škole.

9. října 2025  22:17

Alžírsko se Somálskem neklopýtlo. Slaví vítězství i postup na mistrovství světa

Fotbalisté Alžírska se jako čtvrtý africký celek kvalifikovali na mistrovství světa. Účast na šampionátu, který v příštím roce přivítají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, jim zajistila...

9. října 2025  20:57

Slávistického asistenta Řeháka za pokřik „smrt Spartě“ prošetřuje disciplinárka

Disciplinární komise zahájila řízení s asistentem trenéra fotbalové Slavie Pavlem Řehákem kvůli údajnému pokřiku „smrt Spartě“ po pražském derby v 11. kole první ligy. Slavia a Ostrava dostaly pokutu...

9. října 2025  18:02

Odvolaný Glaser o situaci v Mostě: Pešír to tady může rozvrátit, je to časovaná bomba

Nejasnosti kolem změn ve fotbalovém Mostě přetrvávají. Konec Jana Skýpaly a jmenování místopředsedy svazu Tomáše Pešíra novým ředitelem třetiligového klubu vzbudilo obrovskou nevoli fanoušků, kteří...

9. října 2025  17:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ať hrají Karabec či Vydra, přejí si čtenáři. Proti Chorvatsku by nenasadili Součka

Do klíčového utkání v kvalifikaci na mistrovství světa, v němž čeští fotbalisté potřebují vyhrát nad Chorvatskem, by nasadili ofenzivní sestavu. Čtenáři iDNES.cz mimo jiné radí trenéru Ivanu Haškovi,...

9. října 2025  16:01

Fanklub z obce Krámy navštívil Kramariče na hotelu. Milé překvapení, smál se

Tu příležitost si nemohl nechat ujít. Andreje Kramariče navštívil v hotelu, kde je chorvatská fotbalová reprezentace ubytovaná před čtvrtečním kvalifikačním zápasem proti Česku, Miroslav Střeleček,...

9. října 2025  13:29

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.