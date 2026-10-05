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Viděli jste, jak potrápili Španěly? Anglický kouč Tuchel měl pro Čechy jen slova chvály

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  16:51

Trenér anglických fotbalistů Thomas Tuchel na tiskovce před duelem Ligy národů proti Česku. | foto: AP

Před zápasem proti českým fotbalistům mírnil anglický trenér Thomas Tuchel nadšení. „Nemyslete si, že i podobný výkon jako v Chorvatsku nutně musí znamenat výsledek šest nebo osm nula. To bychom měli mylná očekávání.“

Anglie a Česko se podruhé během týdne utkají v Lize národů, tentokrát ve Wembley v Londýně.

Fanoušky i novináře Angličané pořádně navnadili sobotním pompézním vítězství v Rijece 7:0.

„Chceme zopakovat podobný výkon z hlediska pokory, přístupu a intenzity hry s míčem i bez něj, přesně o tohle nám jde. To je ten standard. Ale takový výsledek bychom očekávat neměli. Je to jiný zápas, který může a taky bude vypadat jinak. Nový zápas proti zcela odlišnému soupeři,“ zdůraznil Tuchel v pondělí po poledni na tiskové konferenci v Londýně.

Před týdnem v Praze hosté vyhráli 2:0, ale „standard“ rozhodně nepředvedli. V úvodních dvaceti minutách byli aktivnější a nebezpečnější Češi, jenže pak utkání ovlivnilo vyloučení Pavla Šulce.

Trenér anglických fotbalistů Thomas Tuchel na předzápasovém tréninku před duelem Ligy národů proti Česku.

V deseti české mužstvo odolávalo jen do poločasu, v tom druhém dvakrát inkasovalo. Šulc je zpátky, trest na jedno utkání si odseděl v sobotu ve Španělsku (1:3).

„Češi mistry světa pořádně potrápili. Viděli jsme u nich herní posun, je tam jasné zlepšení mezi prvním a třetím zápasem. Neměli bychom mít přehnaná očekávání, co se týče výsledků či počtu vytvořených šancí,“ varoval Tuchel.

„Musíme hráče připravit tak, aby se nedívali na tabulku ani na výsledky. Ukážeme jim, co musí proti Čechům udělat, abychom získávali míče na jejich polovině. Rozhodně nám ho nedají zadarmo,“ zdůraznil Tuchel.

Po třech kolech je Anglie se šesti body druhá za stoprocentním Španělskem, Češi jsou ve skupině poslední, na kontě mají nulu.

„Ale u Čechů je vidět velký vývoj. Cítím, že jsou lepší a lepší, zejména na vlastní polovině hřiště si připadají jistější,“ podotkl Tuchel.

„Rozehrávku začínají hluboko, zapojují do ní brankáře, využívají hráče pro rychlou kombinaci a snaží se překonávat vysoký presink, aby chodili do rychlých útoků. Vidíme jasné herní vzorce, hra je velmi variabilní a plynulá. Je velmi obtížné jim míč sebrat,“ řekl.

Trenér anglických fotbalistů Thomas Tuchel na tiskovce před duelem Ligy národů proti Česku.

„Bylo to vidět i ve chvíli, když proti nám hráli v deseti a my jsme trochu polevili. Ke konci druhého poločasu, i když jsme vedli dva nula, pro nás bylo najednou velmi těžké získat míč na soupeřově polovině a oni dokázali hru přenést na tu naši,“ připomínal Tuchel.

„Myslím, že právě v tom spočívá jejich současný herní posun. Je v tom jasně patrný španělský rukopis, ať už jde o rozestavení nebo o styl hry. Vidíme tam hodně ze španělského stylu. O slabinách mluvit nebudu, vždy se je snažíme najít,“ zhodnotil na závěr styl hry, který českým hráčům vštípil trenér Santi Denia.

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