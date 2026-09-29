Viděl jsem španělské vzorce, máme z Čechů respekt, řekl anglický kouč Tuchel

Ve třetím patře slávistického stadionu odpovídal v pondělí po osmé hodině večer.
O čtyřiadvacet hodin později bude dole u hřiště koučovat anglické národní mužstvo tak, aby v Lize národů porazilo Čechy a napravilo sobotní domácí porážku se Španělskem (2:3).
„Potřebujeme a chceme vyhrát, to by bylo ideální, ale musíme počítat, že to samé chce i Česko. Respektujeme soupeře i jeho kvalitu,“ pronesl německý trenér.
Nejste příliš diplomatický? Vždyť jste jasný favorit.
Na mezinárodní úrovni je každý zápas venku obtížný, Češi budou mít na své straně fanoušky. Nejsou favorit, jsou podceňovaní a to jim taky pomůže. Náš přístup musí být maximálně profesionální jako proti komukoli jinému.
Vítězství potřebujete, abyste měli klid.
Samozřejmě, chcete pozitivní výsledek, který má dopad na sebevědomí, důvěru, je důležitý pro vaší podporu. Po porážce musíte ukázat co nejlepší reakci, nají pozitiva. A nejlepší reakcí je dobrý výsledek.
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Se Španěly jste prohráli se ctí. Souhlasíte s tím?
Už před zápasem jsme mluvili o tom, že budeme odvážní, že ukážeme svůj styl. Hráli jsme velmi dobrý fotbal, bylo to výborných devadesát minut. Vytvořili jsme si spoustu slibných příležitostí, ale ty jsme neproměnili. Nedali jsme ani penaltu. Každopádně jsem to mistrům světa vůbec neulehčili, ale pak jsme udělali individuální chyby.
To se stává.
Ano, ale nemělo by. Měli jsme dobře nakročeno, mysleli jsme si, že Španěly porazíme. Výsledek dobrý není, ale odnášíme si z toho hodně pozitivního. A to chceme zopakovat tady v Praze.
Co přesně od Čechů čekáte?
Těžký zápas, úplně jiný. Analyzovali jsme jen jejich zápas s Chorvatskem, kdy je vedl nový trenér. Viděli jsme hodně podobných věcí a vzorců, které jsou typické pro španělskou školu.
Můžete být konkrétní?
Flexibilní záloha, tři středoví hráči, změna pozic, křídelníci hodně vepředu. Viděl jsem dobře organizovaný tým, který je připravený vstřebávat nové nápady a má velkou motivaci. Na nového trenéra chtějí hráči udělat dojem. S Chorvatskem to byl hodně vyrovnaný zápas, bohužel vám neuznali gól na dva dva. Byla to skvěle sehraná akce, fakt škoda, že neplatil.
V posledních dvou zápasech jste dostali sedm branek, čtyři v boji o bronz na mistrovství světa od Francie (6:4) a tři o víkendu od Španělů (1:3). Máte problém v defenzívě?
Tolik gólů není příliš obvyklé, ale moc nás to netrápí. Máme organizovanou a aktivní obranu, nemusíme trávit moc času v bloku. Vidíte, že máme strukturu, jsem s tím spokojený. Samozřejmě, byly tam individuální chyby. Paradoxní je, že nejvíc nebezpeční sami sobě jsme v situaci, kdy držíme míč. Když se při výstavbě dostáváme pod tlak, potřebujeme být technicky přesní. Chybí nám tady někteří hráči, kteří by nám s tím pomohli, ale není důvod se trápit.
Kolik změn v sestavě vzhledem k náročnému programu zvažujete?
Nejradši bych na hřiště poslal stejné mužstvo. Všichni hráči mají dobrou náladu a ti, kteří v pondělí trénovali, jsou připravení. Ale uvidíme po domluvě s lékaři, jak na tom někteří budou. Zdraví hráčů je nejvyšší priorita.
V brance nastoupí opět James Trafford?
Chtěli jsme vidět, jak si poradí proti mistrům světa. A je pro nás důležité ho vidět ve dvou zápasech za sebou a taky proto, aby si na sebe se spoluhráči zvykli. Měl dobré momenty, samozřejmě na detailech lze pracovat.