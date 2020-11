Velká individuální kvalita, chválí Čechy kouč Slováků. Je výzvou jim čelit

Slovenský záložník k zápasu Ligy národů

„Je to derby, víc než normální zápas. My potřebujeme vyhrát, abychom se zachránili, takže je vlastně jedno, proti komu hrajeme. Proti Čechům jdeme po dvou povedených zápasech. Když máte za sebou dvě výhry a po dobrém výkonu, roste sebevědomí. Bylo by hezké vyhrát i potřetí. Po postupu na Euro si to chceme v Plzni užít a vyhrát. V září v Bratislavě podali Češi velmi kvalitní výkon, porazili nás a my jim to chceme oplatit.“