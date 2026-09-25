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Co Bilič a Česko? Spekulace, řekl kouč Chorvatů. Od soupeřů čeká jiný fotbal

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  20:55

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Chorvatský trenér Slaven Brlič na tiskové konferenci před utkáním Ligy národů v Praze. | foto: ČTK

Až v sobotu večer v pražském Edenu čeští fotbalisté vstoupí do elitní úrovně Ligy národů proti Chorvatsku, trenér Slaven Bilič u toho nemusel být jako soupeř. „To jsou jen spekulace,“ mávl rukou někdejší výtečný stoper.

Když loni na podzim generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd sháněl nástupce Ivana Haška, Bilič byl jedním z jeho kandidátů.

„Nebudu hrubý a určitě bych neodmítl večeři s osobností, jakou je Pavel Nedvěd. Pane bože, vždyť on vyhrál Zlatý míč! Ale Česká republika není moje volba,“ řekl tehdy Bilič.

Nejspíš v té době už věděl, že za půl roku převezme „své“ národní mužstvo po velmi úspěšném Zlatku Daličovi. „Zlatko postavil laťku vysoko. Nebude snadné se mu vyrovnat, ale taky máme o motivaci postaráno. Takový výsledek bychom si všichni trenéři přáli. Zlatko dokázal, že je to možné,“ zmínil stříbro a bronz z mistrovství světa 2018 a 2022. „ Dívám se na to pozitivně. Tlak je vždycky, ale tohle není problém,“ řek Bilič.

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V sobotu večer v Praze to bude souboj nových trenérů. Osmapadesátiletý Bilič na chorvatské straně, o šest let mladší Santi Denia na české.

„Očekává se, že Češi budou hrát jinak, než jsme byli za poslední roky zvyklí,“ přemítal Bilič v pátek v podvečer na tiskové konferenci. „A my samozřejmě ještě nemůžeme vědět, jak to bude vypadat.“

Jako studijní materiál sloužilo Biličovi mistrovství světa. „Už tím, že tam byli, mají Češi silný tým. Ví se o nich, že hodně běhají, že vyhrávají souboje, získávají druhé míče, že mají nebezpečné standardky,“ vypočítal Bilič.

„I když jejich fotbal bude asi vypadat jinak, nevěřím, že by se nový trenér těchto atributů vzdal. Mistrovství světa se jim nepovedlo, ale všechny utkání byla vyrovnaná. Jak my říkáme, rozdíl byl sto gramů, takže minimální,“ poznamenal Bilič.

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„Ano, taky víme, že jim pár hráčů skončilo. Nevím, co se tam stalo. Když je ti někde dobře, tak proč odcházet.“

Bilič se k chorvatské reprezentaci vrátil po čtrnácti letech. Tenkrát ji vedl od roku 2006 do roku 2012, ale pronikavých úspěchů nedosáhl. Nepostoupil na mistrovství světa 2010, na Euru o dva roky později neprošel ze skupiny. Na kontinentálním šampionátu 2008 Chorvaté podlehli Turkům ve čtvrtfinále.

Pak vedl Lokomotiv Moskvu, Besiktas, West Ham, kde kdysi léta hrával, West Bromwich. Naposled působil v arabském světě.

Chorvatský záložník Ivan Perišič a trenér Slaven Brlič na tiskové konferenci před utkáním Ligy národů v Praze.

„Těším se, až to začne,“ řekl k zápasu proti Česku.

„Máme výborné hráče, v týmu je skvělá atmosféra. Škoda, že nebylo víc času na přípravu,“ poznamenal. „Je samozřejmě důležité dobře začít, takže právě zápas v Česku je teď priorita, postavíme to nejlepší. Až pak můžeme myslet na to, že nás čeká Španělsko a Anglie.“

Jak je to s Modričem?

Loni před kvalifikačním zápasem proti Česku přišel na tiskovou konferenci, v pátek Luku Modriče chorvatský tým před novináři schoval. Proto, že má lehké zdravotní problémy a jeho start je nejistý.

„Uvidíme, jak bude vypadat v den zápasu,“ poznamenal trenér Bilič.

K večernímu tréninku Modrič vyběhl, ale připravoval se ve skupině s uvažovanými náhradníky.

Fotbalové ikony Luka Modrič a Cristiano Ronaldo ve vzájemném zápase Chorvatska a Portugalska.

Předtím v tiskovém sále Modriče zastoupil Ivan Perišič, další z chorvatských legend. Zavzpomínal, jak před patnácti let byl v národním mužstvu poprvé. Bylo to v Pule v přípravě právě proti Česku (4:2), ale na hřiště se nedostal.

„Pak jsem si to vynahradil, proti Čechům jsem hrál několikrát,“ podotkl. Celkem čtyřikrát.

Na mistrovství Evropy 2016 i 2021 pokaždé skóroval a pokaždé duel skončil remízou. Gól dal i loni v kvalifikaci o MS, když Chorvaté v Osijeku soupeře smetli 5:1. Neprosadil se jen v pražské odvetě (0:0), což však Chorvatům nevadilo.

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