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Nechápu, že tu hráči odmítají reprezentaci, říká Denia. Jací jsou podle něj Češi?

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  14:41
Kouč Santi Denia na tréninku české reprezentace.

Kouč Santi Denia na tréninku české reprezentace. | foto: ČTK

Kouč Santi Denia na tréninku české reprezentace.
Asistent Radek Bejbl (vlevo) a kouč Santi Denia na tréninku české reprezentace.
Kouč Santi Denia na tréninku české reprezentace.
Nový trenér české reprezentace Santi Denia (vpravo) a jeho asistent Pablo Amo.
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Když v rámci své nové agendy zašel sledovat ligový zápas na Bohemians, chtěl poznat i legendárního Antonína Panenku. „Znáte ho? Pro ty z vás, kteří si to možná nepamatují, vynalezl nový způsob, jak kopnout penaltu,“ líčil Santi Denia redaktorům španělského deníku Marca během videohovoru.

Nový kouč české fotbalové reprezentace měl sobě tmavě modrou mikinu se lvem ve znaku a se svými krajany mluvil o životě v Praze, počáteční nedůvěře svého asistenta Pabla Ama, blížících se zápase v Lize národů proti Chorvatsku, Anglii a svému Španělsku i o obyčejných Češích.

„Panenka nám vyprávěl o zemi i o Bohemians věci, které pro nás byly opravdu poučné. Já i moji kolegové z realizačního týmu jsme z toho, co zjišťujeme, opravdu nadšení,“ tvrdil Denia pro Marcu.

A jací podle něj Češi jsou?

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„Jsou jako Baskové. Těžko si u nich získáte důvěru, neotevřou se vám hned, ale když se tak stane, jste přátelé na celý život. Když si vás oblíbí, je to navždy. A přesně to jsem zažil s mnoha Basky, například s Aitorem Karankou (někdejším hráčem Realu Madrid, pozn. red.). Chvíli trvalo, než jsme se sblížili, ale teď jsme jako bratři,“ líčil Denia.

Rozhovor se Santim Deniou exkluzivně

Proč trenér Denia s asistentem Amem nenominovali mladší hráče? Jak se jim pracovalo s hvězdným Yamalem? A budou zpívat českou hymnu? To se dočtete už ve čtvrtek v exkluzivním rozhovoru pro iDNES Premium.

„Češi jsou jiní než my Španělé. Rozdíly jsou i mezi regiony, což je vlastně stejné jako ve Španělsku. Sever země, jih, Morava, je to jako třeba mezi Baskickem a Andalusií. Jsme jiní, ale kulturně blízcí.“

Sám redaktor zmínil, že ve Španělsku si fanoušci nemyslí, že by Česko ve fotbale hrálo významnou roli, ale při tom má skvělou historii a navíc jde o úžasnou zemi.

A Denia to potvrzuje. „O historii se dozvíte díky detailům. Třeba hymna, z textu můžete poznat, jaká země je. Musíme Česko znát na sto procent, abychom mohli být jeho součástí. A my se o to snažíme.“

Názor na Česko a jeho fotbal změnil i Deniův nejbližší kolega Pablo Amo, který byl nejdřív k angažmá skeptický.

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„Pablo nebyl o tom stoprocentně přesvědčený. Říkal jsem mu: Pablo, setkej se s lidmi z asociace a projekt se ti bude líbit. A ano, byl jsem v tom i trochu sobecký, Pablo je pro mě nejlepší volba,“ poznamenal Denia. „Přijel, viděl město. Oproti Dauhá, kde jsme byli loni, zažil kulturní posun. A bylo to.“

Denia ještě mluvil o tom, jak ho mrzí, že reprezentační kariéru ukončili Schick, Holeš, Darida. Zmínil i Černého. A také si s redaktorem španělského deníku spletli Jaroslava Zeleného s Petrem Ševčíkem...

„Daridu považuji za dobrý příklad pro tuto zemi. Záložník s neuvěřitelnými schopnostmi, který hrál na mistrovství světa a kterého bych si přál mít v týmu, protože je vzorem pro mladší generace,“ řekl Denia.

Nový trenér české reprezentace Santi Denia (vpravo) a jeho asistent Pablo Amo.

„Je pravda, že v reprezentaci skončil už před pár lety a nechal se přesvědčit kvůli mistrovství světa. Setkal jsem se s ním, ale on jasně řekl, že jeho čas u národního týmu vypršel. Musíme to respektovat.“

Respektuje, ale tak trochu nerozumí.

„Z našeho španělského pohledu je to těžké pochopit, protože u nás vás musí z národního týmu vyhodit. I v pokročilém věku chtějí hráči pokračovat a myslím si, že je to správné. Podívejte, náš první zápas za Česko bude proti Chorvatsku a Luku Modričovi, kterému je jedenačtyřicet. Je příkladem pro chorvatský i evropský a světový fotbal. Je příkladem profesionality, kvality a vášně pro hru.“

O blížícím se programu českých fotbalistů Denia poznamenal, že tým se soustředí především na první zápas proti Chorvatsku.

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„Za těch patnáct let jsem se naučil, že se nemůžeme dívat už na Anglii nebo Španělsko. Chceme získat tři body před našimi fanoušky a teprve potom budeme řešit Anglii, pak Španělsko. Ano, za deset dnů v Oviedu to bude krásné, lhal bych, kdyby vám řekl, že jsem o tom nepřemýšlel. Dáme do toho všechno a uvidíme. To by bylo porazit mistry světa,“ zasnil se.

A co řekne českým hráčům o španělském týmu? „Že je to tým. Tady nemáme, teď nevím, jestli naštěstí nebo naneštěstí, Messiho. Důležitá je síla týmu. Ano, mají velmi dobré hráče, všichni patří ke světové třídě a hrají v nejlepších ligách. Jak je silný tým ukáže i to, když přijde hráč z lavičky a rozhodne zápas. Jako Sadílek, který proměnil rozhodující penaltu v baráži o postup na mistrovství světa a přitom nebyl v základní sestavě.“

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