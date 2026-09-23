Nový kouč české fotbalové reprezentace měl sobě tmavě modrou mikinu se lvem ve znaku a se svými krajany mluvil o životě v Praze, počáteční nedůvěře svého asistenta Pabla Ama, blížících se zápase v Lize národů proti Chorvatsku, Anglii a svému Španělsku i o obyčejných Češích.
„Panenka nám vyprávěl o zemi i o Bohemians věci, které pro nás byly opravdu poučné. Já i moji kolegové z realizačního týmu jsme z toho, co zjišťujeme, opravdu nadšení,“ tvrdil Denia pro Marcu.
A jací podle něj Češi jsou?
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„Jsou jako Baskové. Těžko si u nich získáte důvěru, neotevřou se vám hned, ale když se tak stane, jste přátelé na celý život. Když si vás oblíbí, je to navždy. A přesně to jsem zažil s mnoha Basky, například s Aitorem Karankou (někdejším hráčem Realu Madrid, pozn. red.). Chvíli trvalo, než jsme se sblížili, ale teď jsme jako bratři,“ líčil Denia.
Rozhovor se Santim Deniou exkluzivně
Proč trenér Denia s asistentem Amem nenominovali mladší hráče? Jak se jim pracovalo s hvězdným Yamalem? A budou zpívat českou hymnu? To se dočtete už ve čtvrtek v exkluzivním rozhovoru pro iDNES Premium.
„Češi jsou jiní než my Španělé. Rozdíly jsou i mezi regiony, což je vlastně stejné jako ve Španělsku. Sever země, jih, Morava, je to jako třeba mezi Baskickem a Andalusií. Jsme jiní, ale kulturně blízcí.“
Sám redaktor zmínil, že ve Španělsku si fanoušci nemyslí, že by Česko ve fotbale hrálo významnou roli, ale při tom má skvělou historii a navíc jde o úžasnou zemi.
A Denia to potvrzuje. „O historii se dozvíte díky detailům. Třeba hymna, z textu můžete poznat, jaká země je. Musíme Česko znát na sto procent, abychom mohli být jeho součástí. A my se o to snažíme.“
Názor na Česko a jeho fotbal změnil i Deniův nejbližší kolega Pablo Amo, který byl nejdřív k angažmá skeptický.
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„Pablo nebyl o tom stoprocentně přesvědčený. Říkal jsem mu: Pablo, setkej se s lidmi z asociace a projekt se ti bude líbit. A ano, byl jsem v tom i trochu sobecký, Pablo je pro mě nejlepší volba,“ poznamenal Denia. „Přijel, viděl město. Oproti Dauhá, kde jsme byli loni, zažil kulturní posun. A bylo to.“
Denia ještě mluvil o tom, jak ho mrzí, že reprezentační kariéru ukončili Schick, Holeš, Darida. Zmínil i Černého. A také si s redaktorem španělského deníku spletli Jaroslava Zeleného s Petrem Ševčíkem...
„Daridu považuji za dobrý příklad pro tuto zemi. Záložník s neuvěřitelnými schopnostmi, který hrál na mistrovství světa a kterého bych si přál mít v týmu, protože je vzorem pro mladší generace,“ řekl Denia.
„Je pravda, že v reprezentaci skončil už před pár lety a nechal se přesvědčit kvůli mistrovství světa. Setkal jsem se s ním, ale on jasně řekl, že jeho čas u národního týmu vypršel. Musíme to respektovat.“
Respektuje, ale tak trochu nerozumí.
„Z našeho španělského pohledu je to těžké pochopit, protože u nás vás musí z národního týmu vyhodit. I v pokročilém věku chtějí hráči pokračovat a myslím si, že je to správné. Podívejte, náš první zápas za Česko bude proti Chorvatsku a Luku Modričovi, kterému je jedenačtyřicet. Je příkladem pro chorvatský i evropský a světový fotbal. Je příkladem profesionality, kvality a vášně pro hru.“
O blížícím se programu českých fotbalistů Denia poznamenal, že tým se soustředí především na první zápas proti Chorvatsku.
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„Za těch patnáct let jsem se naučil, že se nemůžeme dívat už na Anglii nebo Španělsko. Chceme získat tři body před našimi fanoušky a teprve potom budeme řešit Anglii, pak Španělsko. Ano, za deset dnů v Oviedu to bude krásné, lhal bych, kdyby vám řekl, že jsem o tom nepřemýšlel. Dáme do toho všechno a uvidíme. To by bylo porazit mistry světa,“ zasnil se.
A co řekne českým hráčům o španělském týmu? „Že je to tým. Tady nemáme, teď nevím, jestli naštěstí nebo naneštěstí, Messiho. Důležitá je síla týmu. Ano, mají velmi dobré hráče, všichni patří ke světové třídě a hrají v nejlepších ligách. Jak je silný tým ukáže i to, když přijde hráč z lavičky a rozhodne zápas. Jako Sadílek, který proměnil rozhodující penaltu v baráži o postup na mistrovství světa a přitom nebyl v základní sestavě.“