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Vybrali jsme nejlepší hráče, řekl Denia. Kouč fotbalistů o nominaci i Chorém

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  8:00
Trenér Česka Santi Denia na nominační tiskové konferenci.

Trenér Česka Santi Denia na nominační tiskové konferenci. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Nový trenér české reprezentace Santi Denia (vpravo) a jeho asistent Pablo Amo.
Pavel Nedvěd a Santi Denia na nominační tiskové konferenci
Pavel Nedvěd a Santi Denia na nominační tiskové konferenci
Pavel Nedvěd a Santi Denia na nominační tiskové konferenci
6 fotografií
Mluvil obsáhle, ale spíš obecně a nekonkrétně. Bylo na něm vidět, že některé otázky mu nejsou zrovna po chuti. Santi Denia, nový kouč fotbalové reprezentace, má za sebou první nominaci. „Dobrý den,“ pronesl v češtině. Ač Španěl, na tiskové konferenci mluvil anglicky.

Na blížící se čtyři utkání v elitní úrovni Ligy národů, kde je Česko poprvé od června 2022, nominoval šestadvacet hráčů včetně tří brankářů.

Chorvatům, mistrům světa Španělům a dvakrát Angličanům bude čelit s podobným týmem, který měl jeho předchůdce Miroslav Koubek na červnovém šampionátu v Americe.

Změnilo se jen deset jmen. Denia povolal čtyři nováčky Kinského, Ambrose, Radostu a Macka a několik hráčů, kteří v národním mužstvu dlouho nebyli. Vrací se například Král, Sáček, Lingr či Vlček.

Denia povolal Ambrose, Macka i Radostu. Do národního týmu se vrací Král a Sáček

„Od prvního dne jsem chtěl hráče co nejvíc poznat. Hodně jsme cestovali, sledovali zápasy v české lize i hráče v zahraničí. Chtěl jsem vidět, jak jsou na tom, jak hrají. Každého poznat osobně, což je důležité pro mě i pro ně, aby všichni cítili, že mají podporu,“ řekl Denia.

Jak začnete?
Víme, jak náročný sraz nás čeká. Čtyři zápasy v jedenácti dnech. Ale hlavně se těšíme, až se s hráči společně sejdeme, na první trénink. Chceme vyhrávat, ale půjdeme postupně. První máme Chorvatsko, tak se soustředíme nejdřív na něj.

Mluvil jste s hráči osobně. Jaký máte pocit z lídrů Krejčího, Šulce či dalších?
Osobně jsme mluvili asi s deseti hráči, byly to dobré rozhovory. Jsem velmi spokojený, co všechno jsme probrali a na čem jsme se shodli. Na srazu se domluvíme, co po nich bych budu vyžadovat, jaká budou moje pravidla.

Sešel jste se osobně i s Patrikem Schickem? Po mistrovství světa reprezentační kariéru ukončil, ale vy jste o něj stál.
Nechce se k nám připojit a já se chci bavit o těch, které jsme nominovali. Patrik Schick na seznamu není.

Generální manažer Nedvěd o nominaci

O Radostovi: „Pro mě to takové překvapení není. Měli jsme ho v hledáčku už před mistrovstvím světa, má výborné charakteristiky. Bude to pro něj křest ohněm. Santi se rozhodoval podle momentální formy, proto tady je.“

O Naderim: „Vzali bychom ho, ale zatím to nejde, i když má české občanství. Chybí administrativní kroky, naše právní oddělení pro to dělá všechno možné i nemožné. Velmi si Ryana vážím, sám udělal hodně, aby tady byl už v září. Hodně o to stál, vyřizoval papíry v Anglii, ale nebyli jsme schopní to zatím dotáhnout na naší straně. Bylo to pro něj zklamání, že jsme to nestihli. Pracujeme na tom. Věřím, že tady bude brzy.“

Čím vás zaujali nováčci Radosta a Ambros?
Vybírali jsme nejlepší hráče na zápasy, které nás čekají. Radosta se nám hodí typologicky, do týmu dobře zapadne. Rychlý křídelník, umí hrát jeden na jednoho a dokáže pomáhat i dozadu. Ambros hraje velmi dobře, dává góly, může hrát na několika pozicích.

Naopak vzal jste jedenatřicetiletého Chorého. Čím vás zaujal a jak ho chcete využít?
Je jiný než ostatní útočníci. Je to hráč do pokutového území, tam je platný, neskutečný. Když jsem ho viděl, hrál skvěle.

V nominaci mezi útočníky máte už jen Hložka se Šulcem, kteří typickými hroťáky nejsou. Uvažoval jste o některém dalším, který by byl typologicky podobný Chorému?
Hlo... Hložek, je pro mě obtížné jeho jméno vylovit, promiňte. Bizon, se mu říká. Umí hrát na hrotu i pod ním stejně jako Šulc. Oba se mi líbí, jak hrají, jak umí číst hru. Dokážou být silní.

Přece jste uvažovali o Ryanu Naderim z Rangers. Němec, který má český pas, ale kvůli administrativním důvodům zatím v národním mužstvu být nemůže.
Ano, to potvrzuju. Kdyby to šlo, byl by tady. Hlavní je, že chce reprezentovat Česko. Velmi o to stojí, to je pro nás nejdůležitější. A je dobré vědět, že v něm máme další možnost.

Proč jste při nominaci nebyl odvážnější a víc se neodstřihl od minulosti? Například se nabízeli Kričfaluši, Hellebrand...
Nechci mluvit o hráčích, kteří tu nejsou. Tady je seznam nejlepších hráčů pro zápasy Ligy národů. Kričfalušiho jsme sledovali a stejně jako u Sochůrka jsme se rozhodli, že půjdou s jedenadvacítkou. I ona má těžké a důležité zápasy o postup na mistrovství Evropy. Bylo by skvělé si vzít od nich deset mladých hráčů, ale my taky potřebujeme mít mužstvo vyvážené. Aby v něm byli mladí i zkušení. Proto máme Coufala, který je pro nás velmi důležitý a budeme po něm chtít, aby pomáhal mladým hráčům.

Zůstane kapitánem Krejčí?
Probereme to s celým týmem. Lídrem nemusí být nutně ten, kdo nosí pásku. Krejčí ji měl na mistrovství světa a svými kvalitami i osobností je pro tuto roli perfektní volbou. Ale nejdřív se musíme všichni sejít a zeptat se ostatních, jak to vidí. Kapitána vybereme společně.

Už víte, kdo bude brankářskou jedničkou? Zůstane jí osvědčený Kovář z Eindhovenu, nebo mají šanci Horníčkem s Kinským, kteří chytají v Premier League?
Jsem velmi rád, jakou trojici máme. Jsou mladí a k tomu velmi dobří. Zatím nikdo neví, kdo bude jedničkou. Uvidíme na tréninku, kdo si povede nejlíp. Nejdřív je chci vidět, ale každopádně všichni to jsou top brankáři.

Schicka bych nerozebíral, řekl Nedvěd. Bavme se o těch, kteří tu jsou, žádal Denia

Jaký fotbal chcete hrát?
Chceme vyhrávat, to je základ. Co se týče hry, asi to bude trochu jinak, než s čím jsem přicházel. Jak jsem říkal, máme skvělé brankáře, kteří umí hrát nohama. Na tom budeme stavět. Také Krejčí je pro výstavbu hry dobrý. Chceme vytvářet prostředí, které bude hráče rozvíjet.

Bude základem defenzíva, jak to u Česka bývá obvyklé?
Budeme se tím zabývat, musíme bránit jako tým, ne individuálně. Když se podíváte na to, jaké máme soupeře, asi můžeme říct, že některé souboje jeden na jednoho budeme prohrávat, proto je důležité, abychom to zvládli jinak. Hráčům věřím, že udrží míč, že po ztrátě hned přepnou do obrany, že zvládnou rychlý přechod do útoku. Na tom všem budeme pracovat, je to o spoustě detailů.

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