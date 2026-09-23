Co čekat od Denii? Zázrak se nestane, míní bývalý kouč Straka. Jarolím mu věří

„Jsem na Deniu moc zvědavý, přímo natěšený. Věřím, že našemu mužstvu vtiskne tvář. Samozřejmě jen těžko podobnou španělské reprezentaci, která disponuje technicky úplně jinak vybavenými hráči, ale i český tým svou tvář mít může,“ poznamenal Karel Jarolím, jenž Česko vedl v letech 2016 až 2018.
Denia na přelomu července a srpna nahradil Miroslava Koubka, který byl u týmu jen půl roku. S týmem zvládl baráž o postup na mistrovství světa, ale na něm Češi zklamali a skončili poslední ve skupině za Koreou, Jihoafrickou republikou a Mexikem.
„Denia zatím působil hlavně u mládeže. Proto mě tedy překvapuje, že jde sbírat zkušenosti s dospělým fotbalem s naším národním týmem,“ podivil se legendární záložník Antonín Panenka, mistr Evropy z roku 1976. „Snad přinese nějakou myšlenku, ale bude to mít hodně těžké. Náš kádr se skoro vůbec nezmění,“ řekl mistr Evropy z roku 1976.
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„Myslím, že až na pár výjimek vzal stejné hráče, které by nominoval kterýkoli český trenér. Překvapivě došlo i na některé, kteří dlouho nehráli nebo byli v poslední době zranění. Šest omluvenek je hodně, jako by chyběla komunikace s kluby. Když jsem u nároďáku byl já, tak jsme s vedoucím Slávou Dudlem obvolávali jak hráče, tak vedení jejich klubů, abychom měli nejčerstvější informace, jak na tom kluci jsou,“ poznamenal Petr Rada, trenér národního mužstva v letech 2008 až 2009.
„Mě překvapila ta rychlost, s jakou jsme sehnali španělského trenéra. Předtím jsme ho po odvolání Ivana Haška hledali několik měsíců. Neslyšeli jsme hlavní důvody, proč Deniu bereme, neznáme koncepci svazu ani zprávu o našem vystoupení na mistrovství světa,“ poznamenal další z bývalých reprezentačních trenérů Jozef Chovanec, který národní mužstvo měl na starosti v letech 1998 až 2002.
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Rychlé zlepšení bývalí fotbalisté nečekají. „Jediné pozitivum je, že se jedná o trenéra ze země mistrů světa. Ale zázrak od něj čekat nemůžeme, ten se nestane. Máme tady nějaké typy hráčů, naši ligu, podmínky a náš styl. Dobře, dáme mu šanci, ale jestli bude chtít hrát španělsky, o tom moc přesvědčený nejsem,“ přemítal František Straka. Reprezentaci vedl v závěru jara 2008.
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Denia začne svou éru v Lize národů, vedle Chorvatů český tým narazí na Angličany a mistry světa Španěly. Půjde také o nasazení pro los kvalifikace o mistrovství Evropy 2028, což je hlavní cíl španělského kouče.
„Čas u reprezentace nikdy žádný trenér nemá, pod tlakem je hned od prvního dne. Buď vyhrává a je vynášený do nebe, nebo nemá výsledky a pak mu jdou všichni po krku,“ poznamenal Rada.
„Máme hráčský potenciál, aby národní mužstvo předvádělo fotbal, který bude ke koukání a jeho hra byla vyvážená směrem dopředu i dozadu. I proto je naděje, že angažmá španělského kouče bude pro dobro našeho fotbalu,“ věří Jarolím. „Na MS to žádnou tvář nemělo, náš herní projev byl až ostudný.“