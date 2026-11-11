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Praze sluší slunce. Kouč Denia líčil Španělům, jak hezky se mu v Česku žije

Miloslav Novák
  14:17
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Trenér českých fotbalistů Santi Denia odpovídá na tiskovce před zápasem proti svému Španělsku. | foto: ČTK

Do Prahy přiletěli už během úterý, nezvykle dva dny před zápasem, aby středeční tiskovou konferenci před polednem stihli. Desítky španělských novinářů si pak nenechaly ujít možnost se svého krajana a trenéra českých fotbalistů Santiho Denii před vzájemným zápasem zeptat, proč do Česka vlastně šel. „Moc se mi líbí žít v Praze a v Česku,“ líčil Denia.

Z jejich výrazů to někdy až vypadalo, že vzít angažmá u českého národního mužstva vnímají Španělé jako podivné rozhodnutí.

„Učím se nové věci, kulturu a taky jazyk. Jsem opravdu moc rád, že můžu žít v takové zemi jako je Česko,“ prohlásil Denia v předvečer vzájemného souboje v Lize národů.

Česko versus Španělsko. Outsider a otloukánek elitní úrovně Ligy národů proti mistrům světa. Hraje se ve čtvrtek od 20.45 na stadionu Sparty.

Co vás v Česku nejvíc překvapilo?
Lidé jsou tady dost pragmatičtí a praktičtí. A to i ve fotbale. V něm se to trochu snažíme změnit a převrátit k improvizaci. Ta je ve fotbale zapotřebí. Když dostane hráč pokyn, tak ho splní. Ale ve fotbale nemáte všechno pod kontrolou a musíte improvizovat.

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V Praze zrovna není „španělské“ počasí. Když do takového dorazí španělští fotbalisté, jak se cítí? Dokážete z vlastní zkušenosti popsat, jak je to může ovlivnit?
Já jsem z Albacete a tam je taky zima, takže já jsem v pohodě. Déšť, teplota kousek nad nulou. Uvidíme, jestli to pro nás může být výhoda. Třeba je to nepotěší. Samozřejmě je fakt, že Češi jsou na to zvyklí víc. Hřiště bude rychlé a v dobrém stavu, ale nemyslím si, že by to bylo zásadní. Kdybychom mohli zavolat někam nahoru, tak bychom si přáli, ať zaprší. Ale zase vám ze Španělska bych pro vnímání města přál, aby bylo slunce. Praha je za sluníčka úžasná.

Jaký pocit máte, když stojíte proti Španělsku?
Už jsem to zažil před naším prvním zápasem v říjnu v Oviedu. Na druhé straně všechny znám. Moc rád je zase uvidím. Ale jak utkání začne, pouštím to z hlavy a chci, aby si můj tým vedl dobře. Neříkám, že ten pocit není zvláštní, ale trenérům se tohle může stát. Soustředím se jen na svůj tým. Až zápas skončí, popřeju svým přátelům, ať se jim dál daří.

Jaké to je, když proti sobě vidíte hráče, které jste vedl ve španělské jedenadvacítce? Třeba talentovaného záložníka Barcelony Fermína?
Když o nich mám mluvit, nikdy nebudu objektivní. Považuju je skoro za své děti. Musím si protrpět, že jsou na opačné straně. Ale chceme je porazit. Doufám, že se nám to povede.

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V čem je podle vás největší rozdíl mezi českým a španělským fotbalem?
Jiné jsou osobnosti, model a způsob hry. Ale i v Česku jsme našli týmy, které chtějí hrát fotbal. Slavia hraje Ligu mistrů. Líbí se nám, jak hraje Sparta. Potenciál tu je. Španělská liga je samozřejmě jiná, ale i česká má dobrou úroveň. Je důležité, aby si čeští hráči zkusili soutěže v zahraničí, bylo by to dobré pro jejich růst.

S týmem jste byl v září a v říjnu skoro tři týdny, druhý sraz je krátký. V jaké fázi budování nyní jste?
Netajíme se tím, že důležité zápasy jsou pro nás hlavně ty v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. Na to se připravujeme. Ale zároveň teď chceme obě utkání proti Španělsku a v Chorvatsku vyhrát. To by nám zásadně změnilo život. Dali jsme do toho hodně energie, jsme ve fázi růstu a máme jasno o tom, co chceme dělat. Týmu věřím a hráči zase věří tomu, co děláme.

V říjnu v Oviedu jste mistry světa potrápili, byť jste prohráli 1:3. A teď Španělům chybí opory Yamal, Rodri, Olmo, Oyarzabal. Máte větší šanci na úspěch?
Mají další skvělé hráče, proto jsou mistři světa. Ale jestli si myslíte, že jsme rádi, že tu nejsou, tak to nejsme. Lidé chtějí vidět Yamala nebo Rodriho na hřišti, zaplatili si za vstupenky, pro ně je to škoda. Ale nás to ovlivnit nemůže, soustředíme se na svou práci, na detaily, které můžeme zlepšit. Už jsem se toho o českém fotbale dost naučil a vím, že tady na Spartě se národnímu mužstvu obvykle daří, má to tu zvláštní auru. Podařilo se tady vyhrát rozhodující zápas a postoupit na mistrovství světa. I teď chceme hrát dobře a získat body.

Trenér českých fotbalistů Santi Denia, jeho asistent Pablo Amo (vlevo), záložník Tomáš Souček a útočník Idris Hopi během přípravy na duel Ligy národů proti Španělsku.

Je pro vás jako trenéra výhodou, že Španělsko znáte?
Ani ne. Znám práci, kterou realizační tým odvádí. Snažím se řešit situace, kterým jako tým budeme čelit. Víme, jak jsme proti nim hráli. Na trénink nebyl moc času, někteří kluci hráli ještě v neděli ligu, předtím v týdnu poháry. Potřebujeme regenerovat a hodně analyzovat

Když jejich práci znáte, co mění fakt, že nemají Rodriho s Yamalem?
Pro nás se nemění vůbec nic. Plán na zápas je stejný. Španělsko má pod Luisem de la Fuentem stejnou strukturu v obraně. Když není Rodri, může to být trochu jiné. Uvidíme, kdo nastoupí, pak si to musíme rychle vyhodnotit a zareagovat. Bránit Yamala je složité, musíte mít na něj kvalitního hráče. Ale zároveň platí, že musíme bránit a útočit jako tým. Nemůžete se soustředit vyloženě na individuality, když hrajete proti mistrům světa. I my hledáme podobné profily hráčů, které má Španělsko.

Jakými zbraněmi mohou Češi soupeře překvapit?
Nemůžete hrát dokonale jen skoro, ale úplně. Abychom měli šanci vyhrát, musíme zvládat standardky, obrannou i útočnou fázi, přechod do útoku, brejky. Všechno se musí sejít, ne jen jedna činnost. Španělé hrají dokonale skoro vždycky, naší prací je, aby hráči věřili, že to můžou dokázat, že můžou bodovat.

Zatím jste všechno prohráli. Jakou máte na výsledky zpětnou vazbu?
Za tu dobu, co trénuju, poznám, jestli vám hráči věří. Pokud ne, musíte najít jinou cestu. Já důvěru cítím.

Je pro vás speciální motivací získat první body zrovna proti Španělsku?
Nejen pro mě, ale pro všechny v českém fotbale. Hlavně možnost skončit ve skupině třetí změní úplně všechno. Udržíme se mezi elitou a budeme mít možnost hrát další skvělé zápasy proti nejlepším týmům na světě. A zároveň budeme při losu kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v prvním koši. Soustředíme se na to, abychom vybrali nejlepší sestavu a zvítězili.

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Už o ni máte jasno?
Plus minus to máme připravené. Až na potrestaného Sadílka máme všechny hráče k dispozici, což je pro trenéra o starost míň. Hráči se sestavu dozví před zápasem.

A brankáři také? Není pro ně lepší to vědět dřív?
V tom jasno máme, víme, kdo bude chytat. U nich jsme v klidu, protože všichni tři jsou velmi dobří, chytají na nejvyšší úrovni. Mezi nimi je výborná spolupráce a mají i zdravou konkurenci.

Tu byste měli větší i v útoku, kdyby tu byl Patrik Schick. Ovlivní tým, když je znovu bez něj?
Pojďme se spíš bavit o hráčích, které tu máme. Hložek, Naderi, Kabongo, ať se předvedou. Od prvního dne, kdy mě jako trenéra tady představili, říkám, že Schick má dveře otevřené. To platí pro všechny hráče s českým pasem. Patrik je samozřejmě velmi dobrý útočník. On sám se o reprezentaci vyjadřoval pozitivně. Moc by se nám líbilo, pokud by se chtěl vrátit.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Česko vs. NizozemskoFotbal - - 11. 11. 2026:Česko vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 2.15
  • 3.20
  • 3.20
Artis Brno vs. JablonecFotbal - Osmifinále - 11. 11. 2026:Artis Brno vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
11. 11. 18:00
  • 3.60
  • 3.43
  • 1.84
Turecko vs. BelgieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Turecko vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 3.85
  • 4.14
  • 1.78
Arménie vs. KyprFotbal - Skupina 2 - 12. 11. 2026:Arménie vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 2.43
  • 3.15
  • 2.95
Česko vs. ŠpanělskoFotbal - Skupina 3 - 12. 11. 2026:Česko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 11.00
  • 6.83
  • 1.21
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