Jak jsme porazili Barcelonu. Před debutem Denia vzpomínal, pak vzýval odhodlání

Rozjařil se, když se jeden z chorvatských reportérů zeptal na Nenada Bjelicu, kamaráda, jeho někdejšího spoluhráče z Albacete i bývalého chorvatského reprezentanta.
„Jak jsme slavně porazili Barcelonu? Nádhera, já mu přihrál na jediný gól zápasu,“ vzpomínal Denia na duel španělské ligy z května 1995.
„Ale už je to opravdu dlouho. Kolik? Víc než třicet let. Je to vidět, jak už jsem starý,“ řekl dvaapadesátiletý kouč se smíchem.
Pak už řešil jen blížící se souboj proti chorvatské reprezentaci. „Velmi těžký zápas. Vím, že před rokem to tady skončilo bez branek a my chceme, aby to teď bylo lepší,“ řekl Denia.
Už máte jasno o sestavě?
To uvidíte, kdo nastoupí. Hráči se sestavu dozvědí v pátek večer.
Česko – Chorvatsko
Liga národů, sobota 20.45
Rozhodčí: Sozza – Bindoni, Imperiale (všichni Itálie)
Česko: z původní nominace se omluvili zranění Zima, Vlček, Chorý, Provod, Jurásek, Višinský a Ryneš. Místo nich kouč Denia dodatečně povolal Kričfalušiho, Vitíka, Slámu, Sejka, Vašulína, Šuberta a Zmrzlého.
Chorvatsko: premiéru si odbude (staro)nový kouč Slaven Bilič. V Praze možná bude postrádat kapitána Luku Modriče, jenž měl zdravotní problémy a netrénoval.
Jak složité bylo pro vás tým složit, když jste ještě před měsícem neznal takřka žádného hráče?
S tím máme zkušenosti. Chceme vytvořit tým bojovníků, pak hráče uvidíte v tréninku. My jim hlavně musíme věřit a přesvědčit je o našem systému. Potřebujeme, aby v mužstvu byla dobrá atmosféra, což v reprezentaci bývá to nejdůležitější. Máme tady šestadvacet hráčů a všichni jsou ochotni do toho dát maximum.
Je práce s českým týmem hodně odlišná od té, kterou jste dělal u mládežnických výběrů Španělska?
Nejdůležitější je vybrat správné hráče. Chceme držet míč, mít kontrolu nad defenzivní fází. Na hřišti je to pak na hráčích. Mám z týmu radost, v kabině jsou skvělí, odhodlaní, motivovaní. Právě odhodlání je velmi důležité.
Mezi sedmi hráči, kteří se omluvili z původní nominace, jsou i oba leví obránci Jurásek s Rynešem. Odehrajete zápasy na tomto postu se Slámou a Zmrzlým, nebo je pro vás ještě někdo další levým obráncem?
Vybrali jsme nová jména a jsme s tím spokojení. Mluvili jsme s oběma hráči, těší se a jsou odhodlaní. Jsou šťastní, že mohou být v reprezentaci, což je pro nás skvělé.
S čím budete po utkání spokojený?
Dobrý dotaz... Musíme být soudržní, hrát jeden za druhého, zastupovat se hlavně v defenzívě, mít kvalitní přechody do útoku. Bránit a útočit jako tým. Pak rozhodnou klíčoví hráči.
A už v úterý vás čeká Anglie.
Nejdřív se soustředíme na Chorvatsko, pak se uvidí. Očekávání jsou velká, chápu. Mně osobně se nelíbí, že v jedenácti dnech hrajeme čtyři těžká utkání, ale FIFA a UEFA to tak rozhodly.
Nastoupí proti Chorvatům od začátku Krejčí, nebo ho ještě pošetříte, aby byl fit na Anglii?
Všechno řešíme s lékaři, zdraví hráčů je na prvním místě. Tak postupujeme u všech. Máme tady lékaře, výživové poradce, fyzioterapeuty, o kluky je dobře postaráno.
Ještě otázka k Patriku Schickovi. Přece jen, nemrzí vás, že tady není?
Už jsme o něm mluvili na minulé tiskovce, tak se pojďme bavit o těch, kteří tady jsou. Dveře do národního mužstva jsou otevřené všem hráčům s českým pasem. Soupeř má Modriče, my máme zase Coufala. On je taky vzorem pro mladší spoluhráče.