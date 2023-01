Nový kouč Koeman chce, aby se nizozemská reprezentace vrátila k útočnému stylu

Koeman bude usilovat o to, aby se se národní tým pod jeho vedením vrátil k atraktivnímu útočnému stylu. Devětapadesátiletý kouč to uvedl na pondělní tiskové konferenci při svém oficiálním uvedení do funkce, přičemž o jeho angažmá se rozhodlo už loni v dubnu.

Nizozemsko v Kataru nijak neoslnilo, byť postoupilo do čtvrtfinále, kde podlehlo v penaltovém rozstřelu Argentině.

Část sportovních novinářů nicméně trenéra kritizovala za zvolený defenzivní styl se třemi stopery a dvěma krajními hráči.

Koeman se hodlá vrátit k systému se čtyřmi obránci. „V Nizozemsku se snažíme hrát - a to je často ta nejtěžší cesta - dobrý, atraktivní a útočný fotbal,“ řekl Koeman.

Mistr Evropy z roku 1988 a vítěz Ligy mistrů s Eindhovenem a Barcelonou nicméně ocenil Van Gaalovu dlouhou sérii bez porážky. „Dvacet reprezentačních zápasů bez prohry - bylo by neuvěřitelné, pokud bych to také dokázal. Ale dalo by se to udělat jinak a chci to udělat jinak,“ řekl Koeman.

Národního týmu se poprvé ujal v roce 2018 a dovedl ho do finále prvního ročníku Ligy národů a na mistrovství Evropy 2020. Šampionát byl ale kvůli koronavirové pandemii odložen až na další rok, a když se Koemanovi otevřela v srpnu 2020 možnost trénovat Barcelonu, u národního týmu skončil.

V tehdy se trápícím katalánském klubu nicméně vydržel jen něco přes rok a nyní by rád navázal na svou práci u nizozemské reprezentace.

„Chci ukázat, že můžu být úspěšný trenér, a to znamená na velkých turnajích. Prvním krokem je kvalifikace o mistrovství Evropy, která začne v březnu,“ řekl Koeman, jehož tým bude mít mimořádně náročný start: 24. března se v Paříži utká s vicemistry světa Francouzi