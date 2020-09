Češi, byli jste jasně lepší. Naši hráči se musí zamyslet, řekl Hapal

Někdejší český reprezentant převzal slovenské národní mužstvo před dvěma lety v říjnu právě po porážce s Českem, které v Trnavě vyhrálo 2:1.

Trenér Ján Kozák druhý den rezignoval, protože hráči mu utekli z hotelu, udělali si večírek a ponocovali. Už s Hapalem slovenský tým podlehl i v odvetě v Praze (0:1).

A v pátek znovu v Lize národů porážka, byť tentokrát trochu jiná. Zatímco na podzim 2018 Slováci vzdorovali, tentokrát značně zaostávali.

„Z naší strany se nedá nic moc hodnotit. Češi byli jasně lepší. Předčili nás v pohybu, v agresivitě, dali tři góly a vytvořili si spoustu dalších šancí. My jsme nepřevedli dobrý výkon,“ uznal Hapal.

Čím to bylo?

Po fyzické stránce na tom nejsme tak dobře jako Češi. Nechci se vymlouvat, dělat si alibi, ale někteří naši hráči teprve v klubech začínají přípravu, někteří přijeli na sraz rovnou z dovolené. Češi už mají za sebou ligové zápasy. Naši kluci se musí připravit líp.

Byl ten markantní rozdíl mezi oběma mužstvy jen díky lepší kondici Čechů?

To samozřejmě ne, jen o fyzičce to nebylo. Vepředu jsme nepodrželi míč, prohrávali jsme souboje, nedokázali si nic vytvořit. Sice jsme měli první velkou šanci, ale to na hře nic nezměnilo. Byli jsme horší v kombinaci, nedostali jsme se do zakončení. Soupeř nás předčil kvalitou. Naši hráči mají taky velkou kvalitu, ale nepředvedli ji.

V první půli jste musel střídat zraněné Dudu se Štetinou. Podepsalo se to na výkonu týmu?

Měli jsme nějaký plán, který jsme museli měnit. Máme problémy s krajními obránci, i proto jsme zkoušeli jiné rozestavení. Někteří hráči nepodali optimální výkon, ale to ani nemohli, když nebyli fyzicky připravení.

V pondělí hrajete v Izraeli, bude to lepší?

Tady není o čem přemýšlet. Budu apelovat, aby se hráči zamysleli nad svou připraveností, aby se každý podíval na svůj výkon. Věřím, že to už v Izraeli bude vidět. Porážka s Čechy mrzí, navíc s námi nemůžou letět hráči, kteří působí v Německu, protože by po návratu museli do karantény. Nebude asi ani Štetina, jeho zranění vypadá vážně.