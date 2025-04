„Jsme velice rádi, že k jednadvacítce přijde právě Michal Bílek. Na jeho jmenování panovala jednomyslná shoda ve Výkonném výboru FAČR. Změnu na postu reprezentačního trenéra týmu do 21 let jsme po avizovaném konci Jana Suchopárka museli řešit v předstihu i proto, že práce nového trenéra začne už po skončení aktuální sezony při prvním kempu a předvýběru hráčů další jednadvacítky. Michal Bílek za sebou má vynikající hráčskou i trenérskou kariérou na klubové i reprezentační úrovni. Věříme, že také reprezentace do 21 let bude pod jeho vedením i nadále úspěšná.“