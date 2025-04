Před týdnem ho fotbalová asociace jmenovala koučem „nové“ reprezentace do 21 let.

Ta současná ještě v červnu pod Janem Suchopárkem odehraje evropský šampionát na Slovensku a Bílek s jinými hráči v září vstoupí do kvalifikace o postup na vrcholný turnaj 2027, který společně hostí Albánie se Srbskem.

Bílek začne „úřadovat“ v úvodu června, kam si pozve adepty na čtyřdenní kemp do jabloneckých Břízek. „Abych hráče poznal.“

Naposledy působil ve Viktorii Plzeň, v roce 2022 ji dovedl k titulu i do Ligy mistrů. O rok později mu vypršela smlouva. „Potřeboval jsem pauzu, energie vyprchala,“ poznamenal.

Už se vám vrátila?

Od zimy cítím, že chci zpátky. Bylo už na čase. Řekl jsem si, že v létě do toho půjdu. Když jsem v minulých dnech dostal nabídku z jedenadvacítky, moc mě to potěšilo. Děkuju za ni, hodně si toho vážím.

Souhlasil jste hned?

Hodně mě to zajímalo a rozhodl jsem si, že to vezmu. Láká mě mistrovství Evropy. Ve fotbale jsem zažil skoro všechno. S Blšany jsem sestoupil, se Spartou měl double, s Plzní titul a Ligu mistrů. S reprezentačním áčkem jsme hráli čtvrtfinále Eura. To jedenadvacítkové mi chybí. Chci vidět, jak se mladí kluci zlepšují. Chci je vychovávat pro áčko.

Z klubů se vám neozvali?

Když jsem skončil v Plzni, pár nabídek jsem dostal. To mi udělalo obrovskou radost, ale já si vážně potřeboval odpočinout. Za poslední půl rok se mi ozvali ze dvou ligových klubů, ale jakmile jsme začali jednat se svazem, reprezentace měla přednost.

Ze zahraničí jste nabídky neměl?

Jen náznaky, ale trmácet se ven se mi už nechtělo.

Nechtěl jste se k práci vrátit dřív?

Po Plzni jsem se rozhodl, že potřebuju delší pauzu a neříkal jsem si, že se vrátím za půl roku, za rok, za dva. Nevěděl jsem, jak se zachová mysl a kdy budu chtít zpátky. Prostě jsem nic neočekával, během roku a půl nenastal ten správný čas. Ale od ledna už jsem zase zpátky chtěl.

Když jste naposledy vedl reprezentační áčko, fanoušci vás kritizovali a při zápasech křičeli „Bílek ven“. Neodrazovalo vás to?

Už je to hodně dlouho, kolik? Deset, dvanáct let? Byl jsem tam čtyři a půl roku a atmosféra nebyla ideální, to je fakt. Ani pro rodinu to nebylo příjemné. Ale od té doby se stala spousta věcí, snad jsem měl i pár úspěchů. Jsem zkušenější, klidnější a vůbec nemám obavy, že bych nezvládal tlak.

Lid vám vyčítal neatraktivní styl, prý příliš defenzivní. Jak by měla hrát jedenadvacítka?

Musíme hrát tak, abychom měli výsledky. Cíl je mistrovství Evropy. A taky chci, aby fotbal bavil kluky i fanoušky, to je pro nás taky hodně důležité.

Trenérem reprezentačního áčka je váš někdejší spoluhráč Ivan Hašek, kterému jste později dělal asistenta. Co to pro vás znamená?

Jsem rád. Jsme dlouholetí spoluhráči, ve Spartě jsme spolu hráli od patnácti let, máme k sobě blízko. Spolupráce bude v pohodě. Je jasné, že áčko má vždycky přednost. Kdo si od nás z hráčů tu šanci zaslouží, logicky půjde výš.

Probíral jste všechno se současným koučem jedenadvacítky Suchopárkem?

Několikrát jsme se sešli, Honzu teď čeká důležitý turnaj a on zasluhuje klid na práci. Snažím se sbírat co nejvíc informací, viděl jsem dvacítku proti Německu, devatenáctku proti Holandsku, s trenéry ostatních mládežnických reprezentací se vídáme na svazu. Sleduju ligu a budu chodit i na tu druhou, kde máme další hráče.

Za jedenadvacítku mohou od léta nastupovat hráči narození v roce 2004 a mladší. Už víte, na kom stavět?

Je předčasné říkat, kdo by měl být pilířem sestavy. Konkrétní být nechci, ale logicky se posunou hráči ze současné dvacítky. Kdo na to bude mít, příležitost dostane.

Plzeňský trenér Michal Bílek (vpravo) se svým asistentem Pavlem Horváthem

Ještě nemáte realizační tým. Bude vaším asistentem Pavel Horváth, s nímž jste pracoval při úspěšném angažmá v Plzni?

Měl jsem o něj zájem, ale Pavel trénuje Most ve třetí lize, má k tomu další aktivity, kterým se věnuje, takže odmítl. Jednám se dvěma trenéry, ale ještě nejsme domluvení. Když to vyjde, budu spokojený.

O koho jde?

Jsou to kluci, s kterými jsme dřív dělal a věřím jim.