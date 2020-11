Nepostoupit, tak jsme za kavky roku, říká s odstupem kouč jedenadvacítky

Je to dva dny, co národní mužstvo postoupilo na mistrovství Evropy, na němž naposled v roce 2019 chybělo. Šampionát se uskuteční příští rok v březnu (základní skupiny) a pak první týden v červnu (vyřazovací část) v Maďarsku a Slovinsku.

„Jsem starší člověk, ve fotbale jsem si toho prožil dost. Velké Euro, Ligu mistrů, tituly. Jsem rád, že mi to životopisu přibyl i tenhle úspěch,“ říkal Krejčí při setkání s novináři s odstupem času. „Ale hlavně jsem šťastný za lidi kolem mě, kolegy z realizačního týmu a hráče.“

O čem ještě mluvil?

O herním projevu. „Práce u reprezentace není jednoduchá, za dva tři dny srazu toho moc nenacvičíte. Hráče musíte na zápas připravit především v hlavách. Správně vyhodnotit, co můžete hrát a jakou zvolit taktiku, aby hráčům seděla. Všichni bychom chtěli hrát jako Barcelona a vyhrávat čtyři pět nula. Ale když hráče na to nemáte, nemůžete je do toho stylu tlačit. To by nedopadlo dobře.“

O kritice, která k výkonům v některých zápasech zaznívala. „Vezměte si zápas ve Skotsku. Ani jsme pořádně neohrozili branku, ale v poli to byl jeden z nejvydařenějších zápasů, herně to měli parametry. Držení míče bylo sedmdesát ku třiceti pro nás, Skotové dvakrát vystřelili a dali dva góly. Všechno se odvíjí od výsledků. Kdybychom je neměli, tak tady dnes nesedíme.“

Hlavní trenér reprezentační jedenadvacítky Karel Krejčí, na podzim 2020 dovedl tým na Euro.

O dlouhém čekání na potvrzení postupu. „Měli jsme dohráno a ve hře byly čtyři varianty, jak můžeme projít dál, třeba i z druhého místa. Já se hodně obával toho, aby vyšla aspoň jedna. Nakonec vyšly všechny, ale vítězství ve skupině je nejvíc. Kdyby nedopadla ani jedna z těch možností, tak jsme za kavky roku.“

O zlomovém momentu v kvalifikaci. „Jednoznačně pátý zápas v Chorvatsku. Jeli jsme tam po dvou remízách doma a museli jsme zabrat, kvalifikaci zachránit. Prohrávali jsme, kluci byli pod velký tlakem, že to musí zvládnout. A zvládli. A pak samozřejmě další zlom byl po jediné porážce ve Skotsku. Měli jsme dvě utkání venku a museli je vyhrát.“

Euro U21 Účastníci

Maďarsko, Slovinsko (pořadatelé)

Španělsko (obhájce)

Anglie

Česko

Dánsko

Francie

Chorvatsko

Itálie

Nizozemsko

Německo

Portugalsko

Rumunsko

Rusko

Švýcarsko

Polsko/Island Systém turnaje a los

Čtyři skupiny po čtyřech se odehrají v březnu. Do čtvrtfinále postupují dva nejlepší z každé skupiny, play off se hraje od 31. května. Češi budou při losu nejspíš až v posledním čtvrtím koši. V prvním koši budou oba pořadatelé a obhájce titulu Španělsko. Pořadatelská města

Maďarsko: Székesfegérvár, Szomtathely, Budapešť, Györ

Slovinsko: Celje, Lublaň, Maribor, Koper

O stěžejních hráčích. „V těchto kategoriích nerad hráče vyzdvihuju, ale z toho, jak jsme nastupovali, to lze vyčíst.“ Reprezentační manažer Tomáš Zápotočný byl přece jen konkrétní. „Chaluš, Sadílek, Šašinka a samozřejmě brankář Jedlička. To je naše pevná kostra, fantastický kluci. Doufám, že budou mít velké kariéry. Ale nechci zapomenout ani na další, hráče, třeba na Láďu Krejčího.“

O největší přednosti týmu. „Mužstvo stojí na pevných základech kluků z ročníku 1998. Největší předností je týmovost, která dělá víc než individuální výkony. Kluci to celou bodu ukazovali. Věřím, že tenhle tým neřekl poslední slovo.“

O hattricku. „Tihle kluci společně postoupili už na mistrovství Evropy do sedmnácti a do devatenácti let. A když jsme začínali, tak jsme jim hned říkal, ať zkompletují hattrick. Byla to motivace. Jedenadvacítku považuju za vstupní bránu do velkého fotbalu. Vždyť spousta hráčů, který jí dřív prošli, se prosadila do reprezentační áčka i do zahraničí.“

O případných změnách v kádru pro Euro. „Rozbít tuhle partu je citlivé téma, chemie v kabině je důležitá. Už v průběhu kvalifikace jsme do ní začlenili mladší hráče. Mohou přijít zranění, ztráta formy. Pak je tu áčko se svým mistrovstvím Evropy, které má přednost. Alex Král je jasný, ten patří do základní sestavy áčka. O dalších se s Jardou Šilhavým bavíme. Kluci musí cítit, že mají šanci jít výš. Kdyby byl teď zdravý Adam Hložek, asi by nebyl s áčkem, ale jel s námi na rozhodují zápas do Řecka.“

O defenzívě týmu, která v deseti zápasech kvalifikace dostala jen čtyři góly. „Práce trenéra je v i tom, aby si vyhodnotil stav a sílu kádru, s kterým pracuje. My máme mužstvo, kterému vyhovuje hra na brejky. A naopak někdy jsme měli problémy dobývat obranný val. Máme hráče, kteří dokážou zahrát na více postech. Právě ve vzpomínaném utkání v Chorvatsku šel Michal Sadílek na beka a Láďa Krejčí na stopera, Hložek do útoku.“

O finální přípravě na šampionát. „Chtěl bych oslovit kluby, aby nám pár dnů před březnovým turnajem pustili hráče na tréninkový kemp. Abychom oprášili taktiku, abychom si něco řekli k soupeřům, které už budeme vědět. Jet na Euro z voleje by bylo riskantní. Věřím, že nás v tom kluby nenechají.“