Jako titul s Plzní. Jsem nadšený a pyšný, řekl trenér jedenadvacítky

„Jsem nadšenej a pyšnej,“ prohlásil Krejčí, když Česko v úterý večer dostalo na postup razítko.

Jeho postup museli stvrdit soupeři, protože mladí Češi kvalifikaci dohráli v pátek. A čtyři dny čekali na to, jestli Skotové nevyhrají v Řecku.

Nevyhráli, podlehli 0:1 a Krejčího tým zůstal na první místě ve skupině.

„Jsem pyšnej na všechny hráče i kolegy z realizačního týmu. Máme fantastickou partu,“ pronesl kouč v rozhovoru pro média.

Co to pro vás znamená?

Obrovský úspěch, postupem jsme si splnili společný cíl. Byl to sen a teď je to realita. Asi mi to dojde až později.

Je to víc, než postup s reprezentačním áčkem, titul s Plzní?

Řadím to vysoko. Ve fotbale jsem toho už zažil dost, ať už z pozice asistenta nebo hlavního trenéra. Jo, titul s Plzní, k tomu bych to asi přirovnal. U reprezentace je práce specifická, jste spíš manažer, mužstvo skládáte. Moc si postupu vážím a užívám si to.

Věřil jste od začátku?

Při losu jsme byli až ve třetím koši. Když jsem tam tenkrát byl, Chorvaté a Řekové měli obrovské sebevědomí. K tomu překvapilo Skotsko. Měli jsme hodně vyrovnanou skupinu, vždyť všichni čtyři jsme až skoro do posledního kola hráli o postup.

Kdy vám bylo nejhůř?

Pro prohře ve Skotsku mi nebylo nejlíp, ale tým dokázal, že umí tlak zvládnout. Chorvaté mají vynikající hráče stejně jako Řekové. Ti v poslední fázi kvalifikace nakonec odpadli.

Nakonec vám Řekové pomohli, když v úterý večer porazili Skotsko. Jak jste souboj, který o vás rozhodoval, prožíval?

Nedíval jsem se. Po páteční výhře v Řecku to čekání bylo neskutečně dlouhé. Nemohli jsme to nijak ovlivnit, ale jak se ten zápas blížil, byl jsem hodně nervózní. Sice jsem se utěšoval, že když pro nás dobře nedopadne, máme další tři možnosti. Ale jsem rád, že vyšla hned ta první a navíc v naší skupině.

Šampionát v Maďarsku a Slovinsku se příští rok hraje na dvě části, základní skupiny v březnu a play off první týden v červnu...

Pro nás je dobře, že naše liga po zimní přestávce začíná už v polovině ledna. V poslední době nám vyskakují do reprezentace i mladší hráči než jsou ročníky 1998 a 1999. Konkurence se zvyšuje, budeme mít z čeho vybírat, nikdo nemá nic jistého.