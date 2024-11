Legenda, Pan trenér, milovník vážné hudby: Brückner slaví pětaosmdesátiny

Legendárnímu fotbalovému trenérovi Karlu Brücknerovi je pětaosmdesát. Nejdřív léta působil na klubové úrovni, od roku 1998 byl u reprezentace do 21 let a v prosinci 2001 převzal áčko. S jeho érou jsou spojené úspěchy a atraktivní hra. Jeho první štací na začátku osmdesátých let byla Zbrojovka Brno. Působil také v Žilině, Drnovicích, Vítkovicích, Interu Bratislava a především v Olomouci, kde strávil během tří angažmá celkem sedm let.