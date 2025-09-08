Pískot nikomu nepomůže. Fanoušky chápu, lístek něco stojí, uznal německý kouč

Během prvního poločasu se z tribun snáší bučení, o přestávce při odchodu ze hřiště ohlušující pískot. Trenér Julian Nagelsmann na stadionu v Kolíně nad Rýnem kvapem mizí do kabin. Když se po pauze na lavičku vrátí, kouše si nehty, vypadá nervózně a zmateně. Fotbalové Německo prožilo další těžké chvíle, byť nakonec vzpurné Severní Iry v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2026 porazilo 3:1. „Dnes se počítá jen výsledek,“ oddechl si Nagelsmann.
Trenér německých fotbalistů Julian Nagelsmann po kvalifikačním utkání proti...

Trenér německých fotbalistů Julian Nagelsmann po kvalifikačním utkání proti Severnímu Irsku objímá záložníka Jamieho Lewelinga.

Německý spasitel Nadiem Amiri (vlevo) a stoper Jonathan Tah po kvalifikačním...
Němečtí fotbalisté po kvalifikačním utkání proti Severnímu Irsku děkují...
Trenér německých fotbalistů Julian Nagelsmann během kvalifikačního utkání proti...
Němečtí fotbalisté po porážce na hřišti Slovenska.
Německo od roku 1954, kdy se poprvé po druhé světové válce mohlo šampionátu zúčastnit, na závěrečném turnaji ani jednou nechybělo.

Ale v neděli večer, když byl po hodině hry proti Severnímu Irsku stav 1:1, mnozí začali pochybovat.

Po čtvrteční blamáži na Slovensku (0:2) by další ztráta nejenže silně zkomplikovala boj o první příčku ve skupině a tím přímý postup, zároveň by ohrozila i druhé místo zajišťující účast v baráži.

A do toho nespokojení fanoušci. „Jo, slyšel jsem to,“ odvětil německý kouč na dotaz moderátorky televize RTL, jestli vnímal poločasovou reakci tribun.

Trenér německých fotbalistů Julian Nagelsmann během kvalifikačního utkání proti...

„Platí, že pro fanoušky musíte mít pochopení. Lístek něco stojí a oni za ty peníze očekávají něco jiného. To všechno chápu. Na druhou stranu snad můžu říct, že pískot v poločase nikomu nepomůže,“ pokračoval Nagelsmann v pozápasovém rozhovoru.

„Když děláte všechno společně, a to si v naší zemi pořád musíme uvědomovat, obvykle to funguje mnohem lépe. Ale samozřejmě chápu, když jste někdy nespokojení. Ve čtvrtek na Slovensku jsem málem pískal i já,“ přiznal kouč.

Německo mělo za sebou hodně černou sérii. V červnu v semifinále Ligy národů podlehlo Portugalsku, v zápase o třetí místo nestačilo na Francii. A minulý týden prohrálo na Slovensku v úvodním duelu kvalifikace o postup na mistrovství světa, které příští rok společně hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko.

„V Bratislavě to byl žalostný a bezvýznamný výkon. Když byl tým se Severními Iry přitlačen zády ke zdi, dokázal se vzchopit a ukázat svůj potenciál. Ale to v žádném případě není důvod dívat se do budoucnosti s uspokojením,“ píše v komentáři magazín Kicker.

Němci v neděli v Kolíně sice brzy vedli díky Gnabrymu, ale do půle po jeho selhání v defenzivě inkasovali.

Přestože Nagelsmann proti utkání na Slovensku udělal pět změn v sestavě, plán nefungoval. Tým hrál pomalu, komplikovaně, přihrávky směřovaly dozadu. Až se střídáním po hodině hry nastal zvrat. Náhradník Amiri a po něm Wirtz z přímého kopu zajistili výhru a měsíc klidu do říjnových duelů s Lucemburskem a v Severním Irsku.

„Začali jsme dobře, ale inkasovaný gól nás rozhodil, což v naší situaci bylo pochopitelné. Jsme taky jen lidi,“ řekl Nagelsmann.

„V poločase nebyla nálada ideální. Klukům jsem řekl, že jeden gól přece neznamená konec. Oni odpověděli, jasně, pojďme dát další. V posledních půlhodině jsme ukázali jinou tvář. Byla tam energie, síla, tah na bránu. Vyhrát jsme si zasloužili. Už jsme museli,“ prohlásil kouč.

Německý spasitel Nadiem Amiri (vlevo) a stoper Jonathan Tah po kvalifikačním utkání proti Severnímu Irsku děkují fanouškům. Amiri jako náhradník zápas rozhodl, Německo nakonec vyhrálo 3:1.

„Na lavičce jsem si představoval, že když půjdu na hřiště, tak dám gól,“ svěřil se Amiri, útočník z Mohuče.

V reprezentaci byl jeho první v devátém utkání. „Neuvěřitelný okamžik. Neprocházíme snadným obdobím, ale vyhráli jsme a to je jediné, na čem dnes záleží,“ zdůraznil Amiri.

Navzdory vítězství však optimismus německý tým nevzbuzuje. „Pořád máme před sebou dlouhou cestu. To víme po Slovensku i po Severním Irsku. Jako trenér jsem získal spoustu poznatků, ale nemusím je teď všem říkat,“ podotkl Nagelsmann.

Němečtí fotbalisté po kvalifikačním utkání proti Severnímu Irsku děkují fanouškům v Kolíně nad Rýnem.

„Náš národní tým hraje s odhodláním, přináší emoce, dokáže soupeře přehrát a strhnout fanoušky. Po třech poločasech kvalifikace tomu sice nic nenasvědčovalo, tým byl paralyzovaný porážkou na Slovensku, ale pak se z pout osvobodil a vzepřel se svému osudu. Vítězství po třech porážkách přináší úlevu všem. Nelze to však nazvat vysvobozením. Výkon proti 71. týmu světového žebříčku byl dlouho plný chyb,“ upozornil Kicker.

