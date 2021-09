Zase ty šance... Markantní rozdíl, Belgie měla větší kvalitu, ví Šilhavý

Častokrát před kvalifikační bitvou v Bruselu zaznělo, že čeští fotbalisté chtějí zopakovat březnový remízový (1:1) výkon z Prahy.

Že by rádi favorita znovu potrápili.

Nepovedlo se.

Belgie - Česko 3:0 hladká výhra favorita, hosté své šance nevyužili

„Belgie vyhrála naprosto zaslouženě,“ uznal Šilhavý před kamerou České televize. „Měla mnohem větší kvalitu, což se ukázalo hlavně v prvním poločase, kdy nás dost přehrávala a snadno se dostávala do šancí.“

Hned z první vážnější příležitosti skóroval Romelu Lukaku, po něm se trefili ještě Eden Hazard a ve druhé půli také Alexis Saelemaekers.

„Ten rozdíl ve kvalitě se ukázal v proměňování šancí. Když měli příležitost oni, většinou to byl gól, zatímco my jsme si vypracovali asi čtyři a nedali je. Tam byl ten rozdíl markantní,“ poznamenal český trenér.

V úvodu utkání nebezpečně, ale do soupeře pálil Adam Hložek. Těsně před přestávkou z otočky střílel přímo doprostřed kapitán Tomáš Souček. Po změně stran měl obrovskou tutovku Matěj Vydra, jenže v samostatném úniku belgického brankáře nepřekonal. Thibaut Courtois se pak blýskl ještě proti ráně Hložka z otočky.

Když chcete uspět proti týmu takové kategorie, musíte aspoň nějakou z takových možností využít.

„Belgie je první tým na světě. Abychom mohli v těchto zápasech pomýšlet na dobrý výsledek, musí tam každý nechat mimořádný výkon. To se nepovedlo,“ prohlásil Šilhavý.

A kdyby jeho svěřenci zahráli tak, jak by bylo bývalo potřeba? Stačilo by na Belgii, kdyby dosáhli na svůj strop?

„Těžko říct. Skloňoval se zápas v Praze, kde jsme mohli i vyhrát. Tam to stačilo. Tady to bylo složitější i v tom, že tým nebyl úplně pohromadě a nejsilnější,“ zmínil kouč, že mu z nejrůznějších důvodů scházely opory jako Kúdela, Jankto, Schick a mnozí další.

„Na druhou stranu jsme viděli v těžkém zápase další kluky - Wiesnera, Staňka, Kašu,“ vyjmenovával Šilhavý.

Nasazením posledního zmíněného do stoperské dvojice na obávaného Lukaka překvapil. Český trenér si za tím tahem ovšem stojí.

„Vím, že narážíte na tu malou domů,“ připomněl Kašův hrozivý vstup do zápasu, jehož následkem se v souboji s Lukakem zranil brankář Tomáš Vaclík. „Byla to chyba, byla to pomalá přihrávka.“

„Tomáš půjde na rentgen, uvidíme, jak na tom je a podle toho se zařídíme. Je to realita, musíme si poradit,“ reagoval na zdravotní trable jedničky Šilhavý.

Zpátky ke Kašovi: plzeňský střední obránce krátce po malé domů nepůsobil jistým dojmem ani před úvodní brankou utkání, když mu utekl Lukaku.

„Těžko bránitelné. O deset minut později na to šel Kalas stejně, akorát to chytil gólman,“ hájil Šilhavý debutanta. „Nevyčítal bych mu to.“