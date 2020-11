Natěšený trenér Šilhavý před Německem: čeká nás příprava, ne přátelák

„V Německu nehrajete každý den,“ pravil v úterý na tiskové konferenci. „Je to silný soupeř s obrovskou historii a velkými úspěchy.“

Bude zápas vyvrcholením vaší dvouleté práce u týmu? Ukáže vám, jak na tom opravdu je?

Jsme rádi, že s Němci můžeme hrát. Ale v dnešní době je všechno složitější, týmy jsou neúplné, chybí zranění a nemocní, to všechno fotbal ovlivňuje. Těšíme se všichni, ale jako vyvrcholení práce to asi brát nejde – tím bude mistrovství Evropy. Tenhle zápas nám ale jistě dá spoustu informací. Hráči, kteří nastoupí, ukážou, jak na tom jsou.

Německo - Česko Středa 20.45 online

Je současný sraz klidnější, když vám kvůli koronaviru nevypadlo tolik hráčů jako před minulými zápasy?

Určitě. Už si na ten režim zvykáme, sešli jsme se, čekali na testy a pak zjišťovali, kdo nám vypadne. Už v předstihu bylo jasné, že někteří, třeba Schick, budou kvůli zranění chybět. Ale zase dostanou šanci další hráči, mají možnost se ukázat.

Co říkáte na to, že Němci nenastoupí kompletní?

Trenér Löw se tak rozhodl, hraje o první místo v Lize národů, tam jde o body, tady ne. Přípravné utkání s námi bere jinak, což chápu. Nevím, jestli to není dohoda s kluby, ale Němci mají na výběr hodně hráčů. Které z nich vybere, to je plně v kompetenci trenéra.

Jak bude vypadat vaše sestava?

Čekají nás tři zápasy a všichni hráči, které tu máme, dostanou šanci. Sestavu na Německo nechci prozrazovat, ale určitě zátěž rozložíme. Chceme hráče vidět v konfrontaci s těžkým soupeřem.

Trénink české reprezentce před zápasem v Německu.

Berete to tak, že před přátelským zápasem má přednost Liga národů, kde jste ještě ve hře o postup?

Hlavně bych řekl, že zápas s Německem neberu jako přátelský, ale jako přípravný. Prestiží to řadím na úroveň Ligy národů. V ní se chceme pokusit uhrát co nejlepší výsledky a počkat si na šanci, jestli Skotsko klopýtne. Ale Německo určitě nedáváme na druhou kolej.

Je těžké připravit tým na soupeře, který nastoupí v netypickém složení?

Celou sestavu soupeře ještě neznám, i když trenér Löw na tiskovce něco naznačil. Německo má opravdu hodně silných hráčů, kteří mají velkou kvalitu. I když největší hvězdy hrát nebudou, určitě to pro nás bude těžký zápas. Jsem rád, že můžeme šestkrát střídat, to je pro nás v nabitém programu důležité.

A co pro vás bude důležitější večer? Výsledek, nebo pocit, že mužstvo odvedlo proti Němcům hodnotný výkon?

Mně by se líbilo obojí dohromady (úsměv). Po výborném výkonu vítězství. I když jsme teď některé zápasy prohráli, předvedli jsme kvalitní fotbal. Vypracovali jsme si šance proti Skotům i do plné obrany, na Slovensku jsme byli nebezpeční. Tak bychom si to představovali i dál.