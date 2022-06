Svátek, zážitek, Ronaldo. A taktické chyby, vlevo nás nachytali, řekl Šilhavý

Na Čechy přišlo v Lisabonu čtyřiačtyřicet tisíc diváků. Celý zápas odehrál fenomenální Cristiano Ronaldo.

„Stáli proti nám skvělí hráči, byl plný stadion a do toho Ronaldo, který ten zápas posunul ještě o další level výš. On je skvělý, modla, superstar. Být v takové společnosti je pro nás příjemné. Na to, že nejsme tak velká fotbalová země, tak jsme ostudu neudělali,“ zdůraznil Šilhavý.

Poznali jsme na vlastní kůži, jak jsou Portugalci dobří. Umocnilo to prostředí, které tady bylo skvělé. My jsme nehráli tak dobře jako minule proti Španělsku. Udělali jsem dvě taktické chyby, po nich jsme dostali dva góly. Po přestávce se naše hra zlepšila. Měli jsme tam pár šancí, ale Jurečka a Vlkanova je neproměnili. Mohli jsme to zdramatizovat, mohlo to být ještě zajímavé. To nic nemění na tom, že soupeř byl vynikající.

Byli Portugalci nejlepší z těch, které jste v elitní úrovni Ligy národů potkali?

Švýcaři taky mají velkou kvalitu, ale Portugalci a Španělé jsou výš. Dovednostně, rychlostně. V něčem jsou lepší Španělé, ti pořád chtějí míč, nenechají vás vydechnout. V něčem jsou zase lepší Portugalci. Ti nás vydechnout nechali, ale my jsme je nepotrestali a ty možnosti, které se nám naskytly, nevyužili. Hráli jsme dozadu a pomalu, místo abychom hledali útočníky a jejich náběhy.

Obě gólové akce šly přes vaši levou stranu. Bylo to tím, že hráči svou roli nezvládli?

Máte pravdu v tom, že nás tam nachytali, byli nebezpeční, vytvořili si tlak. Když takovému soupeři nabídnete i minimální šanci, on vás potrestá. To přesně se nám stalo a najednou to byla dva nula. Už při nominaci jsme kvůli levé straně měli dilema. Taky se tam vystřídalo několik hráčů. V předchozích zápasech tam byli Krejčí, Jankto a Zelený, kteří se zranili. Viděli jsme, že to tam v první půli nefunguje, tak jsme se snažili s tím něco udělat.

Nezaváhal při první gólu i brankář Staněk?

Bylo to tak rychlé, že jsem to na hřišti pořádně ani neviděl. Ale jinak Jindra byl jistý, řešil složité situace. V tak těžkém utkání podal velmi dobrý výkon.

Po třech kolech, čili po polovině soutěže máte čtyři body. Jste spokojen?

Říkal jsem si, že každý bod bude zlatý. Máme čtyři, které se nám hodí. Jsem rád, že je máme. Věřím, že se nám podaří vydolovat další.

Už neděli vás v Málaze čeká Španělsko, bude váš čtvrtý zápas ve dvanácti dnech. Vzhledem k náročnosti uděláte víc změn v sestavě?

Může to tak být. Přece jen před Portugalskem jsme měli o den odpočinku víc. Uvidíme, jak se hráči budou cítit, jak na tom budou. Změn však pravděpodobně bude víc než dvě nebo tři, které jsme dělali dosud.