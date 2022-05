Šilhavý plánuje: oživit tým, dát šanci mladým a postoupit na Euro

Ta nově platí pro kvalifikaci o Euro 2024 a v případě postupu se prodlouží o závěrečný turnaj v Německu.

„Jsem moc rád, že to dopadlo a že můžu pokračovat. A pokud bychom se jednou byť jen přiblížili tomu skvělému číslu Karla Brücknera, u kterého jsem před lety začínal jako asistent, signalizovalo by to, že se nám výsledkově vydařily i ty následující roky,“ poznamenal Šilhavý.

Rozháranou reprezentaci dával od podzimu 2018 dohromady. Vytvořil tým, který drží spolu a má jasné základy.

Postoupil do elitní skupiny Ligy národů i na mistrovství Evropy, kde ho dovedl až mezi nejlepších osm.

Ale po březnovém krachu o postup na světový šampionát 2022 se řešilo, jestli Šilhavý má pokračovat. Původní smlouva mu končila v červenci.

„Byl jsem připravený na všechno. I na to, že se svými kolegy skončíme,“ pravil.

Myslel jste, že zájem už nebude?

Po baráži nám do zpěvu nebylo, byli jsme hodně zklamaní. Sice úspěch nebyl daleko, ale nezvládli jsme to. S předsedou jsme byli domluvení, že si pak sedneme, všechno rozebereme a řekneme si, co dál. Absolvovali jsme několik schůzek, pak se rozhodovalo na výkonném výboru. Jsem rád, že jsme se domluvili.

Nepřišlo vám, že si asociace s řešením dává na čas?

Možná mohl vzniknout prostor, že se lidi kolem mě ptali, jak to vypadá. Nechtěli jsme nic komunikovat. Asi i proto jsem jednou prohlásil, že už je to dlouhé. Ale důležité je, že teď tady sedíme.

Řešil jste během dubna i jiné nabídky?

To bych nerad specifikoval. Ale když smlouva končí, tak je logické, že určitá jednání probíhají. Ale jakmile přišla nabídka z reprezentace na další pokračování, tak jsme to přerušili a rozhodli jsme se pro národní mužstvo. To se neodmítá.

Mluvíte v množném čísle, realizační tým zůstává stejný?

Ano, pokračujeme ve složení, v jakém jsme byli.

Bylo to i vaše přání? Nebo chtělo vedení změnu?

Co se týče realizačního týmu, bylo všechno jasné. Bavili jsme se o různých lidech, předseda se mě ptal, jestli jsem spokojený.

A jste?

Jednoznačně ano.

Vylepšili vám podmínky smlouvy? Jste s nimi spokojený?

To bych tady neseděl, ale detaily jsou samozřejmě interní záležitostí.

Nejbližší sraz je už za měsíc. Plánujete tým oživit nováčky?

Přesně tak. Červen je z hlediska reprezentace složitý, vstupují do toho dovolené. My máme těžké zápasy a budeme se snažit mít tým co nejsilnější. Pár jmen se urodilo, nominaci připravujeme. Mohou tam být i hráči, kteří s námi ještě nebyli. Třeba kluci z jedenadvacítky. Kdokoli si o to řekne, má dveře otevřené.

Během nejistoty vám někteří zkušení reprezentanti vyjádřili podporu. Jak jste to bral?

Hrálo to významnou roli. Nálada po vyřazení nebyla ideální. Podpora hráčů byla důležitá, vnímal jsem ji.

Na loňském Euru jste byli ve čtvrtfinále, v Lize národů jste postoupili do elitní úrovně. Lze tým ještě posunout?

Cílem je příští mistrovství Evropy. V Lize národů jsme v top skupině. Pro hráče to jsou skvělé zkušenosti, pro fanoušky zase zážitky. Těšíme se na to.