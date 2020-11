Kouč Šilhavý: Možná chyba, že jsme nasadili příliš mnoho nezkušených hráčů

Česko v Lipsku podlehlo 0:1, když v závěru sahalo po remíze. V té době však mohlo být dávno rozhodnuto, pokud by Němci proměnili aspoň polovinu z vyložených šancí.

„Asi by nebylo spravedlivé, kdybychom vyrovnali. Ale možnosti jsme měli,“ podotkl Šilhavý na tiskové konferenci.

Jak zápas hodnotíte?

Narazili jsme na silný tým, Němci hráli v rychlém tempu, s chutí, dostávali se do šancí. My jsme v první půli nepůsobili dobře, udělali jsme spoustu chyb. Němci si vytvářeli šance a my měli štěstí, že Jirka Pavlenka zachytal výborně a podržel nás. Jinak by to skóre bylo vyšší.

Proč byla první půle tak špatná?

Rozhodli jsme se pro určitou sestavu, abychom některé hráče viděli, jak to zvládají. Možná to byla i chyba, že jsme je takhle hodili do vody. Připomínalo mi to zápas se Severním Irskem po vítězství v kvalifikaci nad Anglií. Šli hrát kluci, kteří nenastoupili a rychle jsme prohrávali o tři góly. Pak jsme to honili. Ale v Německu to byl i záměr, abychom hráče viděli.

A projevilo se, že jich na hřišti bylo až příliš nezkušených?

Jo, tak nějak. Těch kluků, kteří za národní mužstvo nehrají pravidelně, tam bylo hodně. Podle toho to taky dopadlo. Soupeř nás přehrával. Pak jsme to výrazně zlepšili, ale i tak měli Němci šance. Řešili to zbrkle, něco nedali, zachránilo nás břevno. Každopádně druhá půle byla lepší i díky sehranosti zkušenějších hráčů.

Projevila se nezkušenost i při jediném gólu?

Byla tam chyba za chybou, nepokryli jsme takticky prostor, pozdě jsme reagovali na soupeře, na odražené míče. Ve finále jsme nechali střelce branky úplně volného na malém vápně, to se stávat nemůže. Zaslouženě jsme v poločase prohrávali.

Němci často útočili po vaší levé straně. Čím to bylo? Neplnili hráči pokyny, nebo jste nepřečetli jejich záměr?

Soupeř vycítí, kde má možnosti a prostory. My jsme tam nechávali volno, nedostupovali jsme hráče. Pak jsme to těžko zachytávali. Ale první poločas nebyl dobrý celkově, propadali jsme. Naše chyby pramenily i z nervozity, nesehranosti, přece jen sestava spolu takto hrála poprvé, bylo vidět, že jsme si nevyhověli, nemluvili jsme na sebe, nezajišťovali jsme se.

Řekl si někdo o místo v sestavě pro nadcházející zápasy v Lize národů?

Takhle hned po utkání bych to hodnotit nechtěl. První půle nám nevyšla, nebylo to ideální. Nechci teď říkat, že ten nebo ten bude hrát v Lize národů. Vyhodnotíme si to.

Jak se vám líbil výkon nováčka Černého? Proč jste ho střídal už o přestávce?

Odvedl očekávaný výkon. Jak ho známe, silný jeden na jednoho, i když to měl složité, určitě nepropadl. A že jsme ho střídali? Chtěli jsme s tím něco udělat, byli jsme pod tlakem a soupeř měl hodně šancí. Ale určitě ho nezatracujeme.

Do druhé půle nastoupil Souček, pak postupně přišli i Darida s Králem. Hra se zlepšila. Jak hodnotíte kapitána Dočkala, který byl v posledních zápasech za Spartu kritizovaný?

Chtěli jsme mít na hřišti zkušeného hráče, který by to dokázal dirigovat, aby se ostatní měli o koho opřít. Pro Bořka to nebylo jednoduché, pro mě se nic nemění. A ta kritika na jeho hlavu? Nevím, no. Byl kritizován za zápasy, kdy celý tým nehrál dobře. Ale rozumím, že na lídra týmu se kouká jinak. On si s kritikou poradí.

Co vám utkání ukázalo?

Hlavně to, že v první jsme nestíhali, dělali jsme chyby. Řekli jsme si, že chceme hrát aktivně nahoře, napadat soupeře, ale to se nám nedařilo. A soupeř byl velmi dobrý, silný. Každé nepřesnosti dokázal využít, valilo se to na naši bránu.

Co vás naopak potěšilo?

Druhý poločas, když jsem to prostřídali, už to vypadalo jinak, byli jsme Němcům vyrovnanějším soupeřem. Asi by nebylo zasloužené, kdybychom vyrovnali, ale možnosti jsme měli.

Lze brát utkání s Němci už jako přípravu na mistrovství Evropy, kde budou podobně silní soupeři?

Ukázali nám, že když nejsme připravení, kompletní, tak to může vypadat jako v první půli. Tu jsme prohráli zaslouženě.