Sebevědomí Švýcaři: Jsme favorit. Češi léčili bolístky, nejvíc ty u srdce

Švýcarsko versus Česko v St. Gallenu od 20.45.

Každý ze soupeřů jde do přímého souboje o záchranu v elitní úrovni Ligy národů v jiném rozpoložení.

ONLINE: Švýcarsko - Česko výkop 20.45 utkání budeme sledovat v online reportáži

Pro Švýcary hraje domácí prostředí, výborná forma, dvě vítězná utkání v Lize národů za sebou i výhodnější pozice v tabulce.

„Před mistrovstvím světa hrajeme naposled doma, i proto bychom chtěli vyhrát. Doufám, že bude vyprodáno,“ přál si kouč Yakin.

V sobotu jeho tým vyhrál ve Španělsku, v předchozím zápase v červnu porazil Portugalsko.

„Ve Španělsku jsme favoritem nebyli, teď se role obrátily,“ přemítal Yakin. „Taky jsme ukázali jsme, že dovedeme porazit i vynikající týmy, jako je Španělsko. Nesmíme nic podcenit a podat stejný výkon jako ve Španělsku. Chceme se udržet, je to otázka prestiže i financí.“

Češi naopak třikrát za sebou prohráli, naposled v sobotu utrpěli debakl s Portugalskem (0:4). V tabulce zůstali na čtyřech bodech a Švýcaři je přeskočili. K udržení se mezi elitou jim stačí remíza, Šilhavého mužstvo musí vyhrát.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Portugalsko 5 3 1 1 11:2 10 2. Španělsko 5 2 2 1 7:5 8 3. Švýcarsko 5 2 0 3 4:8 6 4. Česko 5 1 1 3 4:11 4

„I kdyby nám stačil bod, stejně do zápasu jdete s tím, že chcete vyhrát,“ přemítal český kouč. „Pokusíme se zvítězit a napravit to Portugalsko.“

Češi a Švýcaři se potkali v červnu v úvodním duelu letošního ročníku Ligy národů. Hosté v Edenu vedli, Kuchta do půle vyrovnal a po přestávce prošel do sítě centr Jankta. Český tým si připsal první vítězství mezi elitou v Lize národů, dosud jediné.

Následně Češi remizovali se Španělskem, ale dál už nebodovali. Švýcaři po prohře v Praze podlehli Španělům i v Portugalsku. Ale pak se všechno otočila jejich dvě vítězství.

„Hlavně poslední zápas ve Španělsku odehráli skvěle, měli i další šance,“ připomněl český kouč švýcarskou výhru 2:1 ze Zaragozy. „Ale to neznamená, že nemůžeme překvapit a poprat se s nimi o záchranu.“

Národní mužstvo však musí předvést mnohem víc než o víkendu proti Portugalsku.

„Pro nás bylo důležité, že při hodnocení to hráči vnímali stejně. Nenašel se nikdo, kdo by řekl, já jsem hrál dobře. Nikoho jsme nekamenovali, ale pojmenovali jsme chyby. Věřím, že to napravíme,“ prohlásil Šilhavý.

„Soupeř je velký favorit, my máme respekt, ale chceme hrát odvážně, musí tam být nasazení, intenzita a nesmíme dělat chyby jako s Portugalskem.“