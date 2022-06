Šilhavý chválil Španěly: Rychlí a kreativní. Poznáme, kde ještě pokulháváme

Po čtvrteční výhře nad Švýcarskem je to pro národní tým další výjimečný test: silné Španělsko i s úřadujícími vítězi Ligy mistrů, šesti borci z Barcelony či hvězdami anglických superklubů.

Česko - Španělsko v neděli od 20:45 ONLINE

„Soupeř má obrovskou kvalitu. Španěly považuju za jeden z nejlepších týmů na světě, navíc teď posílili o mladé kreativní hráče, neskutečně rychlé. Nečeká nás nic jednoduchého,“ tuší Šilhavý.

Nálada v týmu je však po vítězství nad Švýcary očividně výborná.

A jsem za to moc rád. Vyhráli jsme, i když radost samozřejmě nemůže trvat příliš dlouho. Další zápas rychle následuje, na regeneraci je málo času.

I proto se nabízí udělat v sestavě změny. Kolik jich chystáte?

Jedna bude vynucená, protože zraněný Láďa Krejčí nás musel opustit. A dál? Ještě jeden nebo dva další zásahy budou.

Co vám může střet se španělským favoritem ukázat?

Kde ještě pokulháváme. Právě díky takovým zápasům hráči rostou, je to pro ně jako svátek a je nutné, abychom se plně koncentrovali a směrem k utkání hleděli optimisticky. V poslední době se nám dařilo předvádět výkony na hranici možností a ani tentokrát nám nebude stačit se Španělskem prohrát přijatelným rozdílem nebo třeba remizovat. Do každého zápasu jdeme s cílem zvítězit. Uvidíme, na co to bude stačit.

Plánujete opět nastoupit v rozestavení se třemi obránci?

Už minule jsem říkal, že záleží nejen na složení nominace, ale i na soupeři. Pokud chcete hrát vysoký presink a myslíte to vážně se ziskem balonu na útočné polovině, musíte mít nahoře co nejvíc hráčů. Proto jsme třeba minule volili rozestavení 3-4-3. Stejná formace se však při bránění mění na 5-4-1. Jak nastoupíme v neděli? To zatím prozrazovat nechci.