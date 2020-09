Smutná výhra kouče Šilhavého: Silný výkon, moc se mi líbilo, jak jsme hráli

Ne proto, že by se Šilhavý bál o své místo.

Ale mimofotbalové problémy, které národní mužstvo od pondělního srazu otravovaly, vygradovaly. A duel se kvůli obávám ze šíření koronaviru neuskuteční, sraz proto musel kouč předčasně rozpustit.

Při hodnocení se Šilhavý myšlenky na Skotsko snažil potlačit a navenek zakrýt zklamání, smutek, beznaděj. „V téhle chvíle nedokážu k pondělí nic říct,“ omlouval se.

Hru, výsledek, výkon i vítězství 3:1 proti Slovensku po naprosté převaze nechtěl nechat zaniknout.

„Velmi dobrý výkon, s tím souhlasím,“ kývl Šilhavý.

Překvapilo vás, jak dobře jste hráli?

V přípravě na zápas jsme měli problémy, to nebylo standardní. Ale kluci ukázali, jací to jsou profíci. Jak se dokázali připravit, koncentrovat. A jak derby se silným soupeřem velmi dobře zvládli.

Slováci se jako silný soupeř moc neukázali. Čekal jste větší odpor?

Zaskočili jsme je aktivní hrou, nenechali je hrát, napadali při zakládání akcí, vybojovali jsme spoustu míčů a vytvořili si hodně šancí. Nechci tady říkat, že byli slabí. Ale jestli tomu tak bylo, jak říkáte, tak to bylo kvůli naší hře.

Co vás na ní potěšilo nejvíc?

Celkový výkon. Byl silný od začátku do konce. Aktivně jsme vydrželi hrát celý zápas. Náš výkon byl kompaktní, hráli jsme jako tým a to se mi moc líbilo. A samozřejmě taky výsledek. Soupeře jsme pustili do jediné šance a to ještě po naší chybě.

Známky Jak se vám Češi líbili

Hrálo se bez diváků, na tribunu bylo slyšet každé vaše slovo. Jak jste to vnímal?

Už před rokem na konci kvalifikace jsem takový zápas bez diváků zažil v Bulharsku, tam to bylo docela tristní. Tady v Bratislavě to bylo i díky krásnému stadionu lepší. Je nádherný, škoda takový u nás nemáme. A když se daří, vstřebává se vám to líp.

Do základní sestavy jste nasadil osmnáctiletého Hložka. Proč jste se pro něj rozhodl?

Jednak tady s námi nebyl Patrik Schick a pak rozhodly i Adamovy výkony ve Spartě. Nezklamal, hrál velmi dobře. Odpracoval to, proti sobě měl důrazného stopera Škriniara. Jsem s ním spokojený.