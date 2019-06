Šilhavý: Všechno v pohodě není, ale za červen jsme spokojení

„Jak jsme v pátek proti Bulharům šance zahazovali (2:1), tak dnes jsme byli hodně produktivní. Výsledek tři nula je skvělý, zas moc jiných šancí jsme neměli,“ řekl kouč národního mužstva.

Česko během čtyř dnů zvládlo oba domácí kvalifikační zápasy, z posledního příčky skupiny A se vyšvihlo na druhou za favorizovanou Anglii.

Česko - Černá Hora 3:0 kvalifikace Euro 2020

Jak červnový sraz hodnotíte?

Byl skvělý, šest bodů, skóre pět jedna. Je to sen, co víc si přát.

Máte vůbec hráčům co vytknout?

Nemůžeme si myslet, že když jsme vyhráli dva zápasy, že je všechno v pohodě. Byla tam spousta chyb, čeká nás hodně práce, ale za červen jsme hodně spokojení. I když proti Černé Hoře bylo vidět, že kluci tahali nohy za sebou, ale nevzdali se. Dlouho nebyl zápas rozhodnutý, za stavu dva nula šel soupeř sám na bránu.

Cítíte, že hráči bojují i za vás? Že se mezi vámi za těch deset měsíců, co jste u mužstva, vytvořil se vztah?

Hráči bojují především za vlast, reprezentují rádi. A je to na nich vidět. Jestli hrají za mě? Vztah mezi námi je na úrovni, se všemi se známe dlouho. Prostě to funguje.

Vyhráli jste dvě utkání v kvalifikaci za sebou, což v posledních letech rozhodně samozřejmostí nebylo. Vidíte na mužstvu, že se zlepšuje, že je na něm patrný pokrok?

Zápasy nám kromě jiného vyhrály střelecké dispozice Schicka s Janktem. Jsme závislí, v jakém hráči dorazí rozpoložení, jestli v klubech hrají. Samotný sraz je krátký, moc času není, přesto se snažíme mužstvu vtisknout tvář. Když tým funguje, je všechno jednodušší. Když budou hráči zdraví, kádr se ustálí a měli bychom se zlepšovat.

Jankto odehrál 21. zápas za národní mužstvo a určitě byl jeho nejlepší. Souhlasíte?

Po takovém zápase bych nechtěl chválit jednoho hráče. Byl to týmový výkon. Jankta známe, své kvality dokázal z Itálie přenést do reprezentace. Atmosféra a charakter týmu mu sedí.

Ve skupině jste bodově srovnali Anglii, těsně za vámi je Kosovo, které otočilo zápas v Bulharsku a vítězný gól dalo v poslední minutě. Zamrzelo vás to?

To ovlivnit nemůžeme, ale asi remíza by nám vyhovoval víc. Každopádně Kosovo bylo vylosováno až z pátého koše a hraje velmi dobře.

Poznali jste sílu Bulharů i Černohorců, berete Kosovo za nejvážnějšího soupeře v boji o druhou postupovou příčku? Nejbližší zápas vás čeká v září právě v Prištině.

Mají pět bodů, neprohráli. Jsou silní, podobní jako Černohorci, ale víc drzí dopředu a víc produktivní. Když to tam výsledkově zvládneme, bude se nám dýchat líp.

Jak se vám „dýchalo“ v Olomouci?

Skvělé prostředí, příjemní a přátelští lidé. Splnili, co nám na očích viděli. Byl plný stadion, hnali nás dopředu, i když to někdy drhlo. I díky jejich podpoře hráči našli zbytky sil a utkání zvládli.