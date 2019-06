Za postupem na Euro. Moje nejdůležitější zápasy, říká kouč Šilhavý

Ve čtvrtek odpoledne nad Prahou zahřmělo, z oblohy šlehaly blesky a na stadion na Letné dopadaly provazy deště.

V době, kdy měli čeští fotbalisté být už na hřišti, zůstali v kabině. K poslednímu tréninku vyběhli o dvacet minut později, když se „bouřlivé“ počasí zklidnilo.

Bouři chtějí Češi v pátek předvést Bulharům. Nutně potřebují vyhrát.

„Kvalifikace je výš než podzimní Liga národů. Hrajeme doma před vlastními fanoušky a věřím, že to tady na Spartě zvládneme,“ přál si Šilhavý.

Česko - Bulharsko pátek 20.45, Praha-Letná Předpokládané sestavy

Česko: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Novák - Souček, Pavelka - Masopust, Král, Vydra - Schick. Bulharsko: Michajlov - S. Popov, Božikov, Chadžiev, Nedjalkov - G. Ivanov, Kostadinov, Nedělev, Malinov, Kostov - I. Popov. Rozhodčí: Bognar - Buzás, Kóbor (všichni Maď.).



I v minulé kvalifikaci první zápas doma Česko hrálo na Letné (Severní Irsko 0:0).

Kvalifikační příběh národního mužstva má i další podobné kulisy. Tenkrát na podzim 2016 Češi z prvních tří zápasů hráli venku u favorita skupiny a dvakrát doma proti konkurentům v boji o druhou příčku.

V Německu po jednoznačném průběhu podlehli 0:3, v domácích zápasech proti Severnímu Irsku a Ázerbájdžánu neskórovali, po bezbrankových remízách nabrali ztrátu a na postupovou příčku se pod tehdejším koučem Jarolímem až do konce kvalifikace nedostali.

Jeho nástupce Šilhavý začal v březnu debaklem v Anglii (0:5), teď má před sebou dva domácí zápasy.

„Každý zápas je důležitý, každý chceme vyhrát. Do kvalifikace jsme nevstoupili dobře, teď musíme zabrat. Pokud se nám to podaří, uděláme krok za tím, za čím jdeme. Za postupem,“ zdůraznil Šilhavý v předvečer pátečního souboje s Bulharskem.

Skupina A má jasného favorita Anglii. Česko, Bulharsko, Černá Hora i Kosovo se perou o druhou příčku, rozdíly jsou minimální. „Jestli chceme být druzí, musíme obě utkání vyhrát,“ prohlásil obránce Marek Suchý, který při absenci zraněných Bořka Dočkala a Vladimíra Daridy navlékne kapitánskou pásku.

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Anglie 2 2 0 0 10:1 6 2. Bulharsko 2 0 2 0 2:2 2 3. Kosovo 1 0 1 0 1:1 1 4. Černá Hora 2 0 1 1 2:6 1 5. ČR 1 0 0 1 0:5 0

Šilhavý řeší, jak a kým oba šikovné a ofenzivně laděné záložníky nahradit. „Jsou to bolavé ztráty, zvlášť doma bychom oba potřebovali. Bez nich bude taktika trochu jiná. Sami víte, jaké hráče máme typologicky k dispozici, takže si dovodíte, jakým směrem se naše hra bude ubírat,“ přemítal kouč.

Nabízí se, že ve středu pole nastoupí dříči Souček, Pavelka a Král. Na stoperu tedy Suchý, v bráně Vaclík. I proto, že Pavlenka, který odchytal kvalifikaci v Anglii, se během srazu zranil.

Kvůli bolavým zádům tým opustí a Šilhavý dodatečně povolá slávistu Koláře. Ten bude k dispozici až na pondělní duel v Olomouci proti Černé Hoře jako trojka, na místo brankáře číslo dvě se posune Koubek.

Jestli vedení mužstva s Pavlenkou počítalo proti Bulharsku jako s jedničkou, na to Šilhavý odpovědět nedal. „Nezlobte se, nechtěl bych na to odpovídat. Sestavu hráči neznají, nechal bych to být.“

V březnu v Anglii zase kvůli zranění nebyl k dispozici Vaclík, takže nebylo jasné, jestli je Pavlenka jedničkou pro celou kvalifikaci. Po loňském Šilhavého nástupu to totiž ještě veřejně oznámeno nebylo.

České mužstvo situace s gólmany nerozhodí, Vaclík byl reprezentační jedničkou doposud, chytá španělskou ligu za Sevillu.

To trable může způsobit spíš nečitelný soupeř.

Bulhaři nevyhráli pět zápasů a před červnovými duely změnili trenéra. Jejich někdejší legendární ofenzivní záložník Krasimir Balakov je u týmu oficiálně necelý týden. V nominaci udělal spoustu změn.

„Trochu nám to nadělalo starosti, protože jsme se připravovali na způsob hry, který preferoval jeho předchůdce. Ale hráči, na kterých to stálo, tak v nominaci jsou. Možná jen změní rozestavení, Balakov je známý tím, že jeho mužstva hrají hodně ofenzivně,“ uvažoval Šilhavý.