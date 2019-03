Umíme hrát náročně, budeme to používat, těšilo Šilhavého po Brazílii

V pátek 0:5 v kvalifikaci v Anglii po zbabělém výkonu. V úterý 1:3 v domácí přípravě proti Brazílii po herně solidních pasážích.

„Z takových zápasů lze dělat určité závěry pro další práci co se týče způsobu hry,“ poznamenal Šilhavý.

Co myslíte konkrétně?

Proti Brazilcům bylo vidět, že je v našich silách hrát náročný fotbal, což by jinak vyznělo se slabším soupeřem. Jsem rád za tyhle zápasy, ale netěší mě výsledky. Ale hra proti Brazilcům měla svou kvalitu.

Mluvíte především o prvním poločase, že?

Dali jsme do toho velké úsilí, vysoko Brazilce napadali, dostali je do úzkých, často si nevěděli rady a měli problémy. A dali jsme gól. Velmi povedený poločas.

Proč jste v podobném výkonu nepokračovali?

Tři čtyři hráči měli zdravotní problémy, dostali jsme nešťastný gól. Vlastně jsme vyrovnání soupeři nabídli sami. K tomu nucené změny v sestavě, už jsme nebyli kompaktní, sestava byla rozházená a Brazilci ukázali umění.

Jste zklamaný?

I když jsme prohráli, musím kluky pochválit, vydali se. Po Anglii jsme si chtěli udobřit diváky. A jelikož nám tleskali, tak si myslím, že se nám to povedlo.

Zlomil zápas gól na 1:1 krátce po přestávce?

Dá se říct, že jsme tím soupeři hodně pomohli.

Kdo za něj mohl víc? Gebre Selassie špatnou přihrávkou, nebo Suchý, že neustál souboj s Firminem?

Teď po zápase nechci hodnotit, kdo za to může víc, kdo míň. Vyhodnotíme si to, ale každopádně to byla naše chyba.

Bylo pak vidět, že Brazilci postupně přidávají a vy nestíháte?

Nechtěli prohrát a my jsme nedokázali udržet tempo z první půle, kdy jsme hráli hodně náročně. Pak jsme polevili, narušila to střídání a zápase se začal otáčet ve prospěch Brazílie. Na všechno měli víc času a přehrávali nás kvalitou, dovednostmi.

Myslíte si, že pokud byste podobně aktivně začali i v pátek ve Wembley, mohla zápas v Anglii dopadnout jinak?

Těžko hodnotit. Mohlo, nemuselo. Vysoký presink, napadání se s hrou v bloku během zápasů hodně prolíná. Proti Brazilcům jsme si vyzkoušeli, že takhle náročně hrát můžeme, takže to budeme používat.