Tlak vnímáme. Ale když Čechům teče do botu, umí zabrat, věří Šilhavý

Výhra v Albánii může znamenat klíčový krok k postupu na Euro 2024. Odškrtl by si pátý zápas z osmi. Zbývají už jen Faerské ostrovy v Plzni, těžký duel v Polsku a na závěr doma Moldavsko.

Jenže co když přijde v Albánii porážka? Vždyť v září v Edenu (1:1) to nebyla z českého pohledu žádná sláva.

Trenére, nestačila by vám tedy z Albánie remíza?

Kdyby vedla k tomu, že postoupíme na Euro, tak by stačila. ale tak nechceme přemýšlet. Ve hře je v kvalifikaci ještě dost bodů. Chceme v Albánii vyhrát. Tým je nastavený na vítězství. Cítím z něj velké odhodlání.

Po remíze v Praze se však spustila kritika...

Tlak samozřejmě vnímáme, myslím, že je to normální. Věřili jsme, že domácí zápas zvládneme. A měli jsme ho zvládnout, což se bohužel nepovedlo. Doufám, že teď to napravíme. I v motivační složce před zápasem máme, že Čechům jako takovým, nejen nám, když teče do bot, dokážou zabrat a utkání zvládnout.

Kdo je pro vás v týmu soupeře největší hrozbou?

V Praze jsme viděli, že Albánie má spoustu skvělých hráčů třeba ze Serie A. Navíc se uzdravila jejich největší hvězda Armando Broja z Chelsea. A kvalitu mají i na střídačce. Když proti Polsku přišel do hry Mirlind Daku, dával krásný gól na 2:0. Na jejich střely z dálky si vůbec musíme dávat pozor a hráče dostupovat.

Jak ustát pekelnou atmosféru?

Fanoušci vytvoří Albáncům bouřlivé prostředí. Budou proti nám. Nadšení je tu cítit ze všech stran, soupeř má velkou šanci postoupit na Euro. Zásadní bude, jak to naši hráči zvládnou v hlavě. Ale věřím, že máme dostatek zkušených fotbalistů, kteří jsou zvyklí hrát před takovým publikem.