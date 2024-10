Jak jedna facka tým probrala. Sedli jsme si na zadek a odrazili se, řekl Hašek

Remíza 1:1 ze zápasu venku se hodí: „Ale mohlo to být lepší.“

Takže je bod dobrý?

Myslím, že spravedlivý pro oba, i když mám pocit, že jsme ke třem bodům byli blíž než Ukrajina. Hrálo se ve vysoké intenzitě, hlavně v prvním poločase se lítalo nahoru dolů. Fakt náročné na fyzičku, zvlášť když se hrálo jen po dvou dnech pauzy. Cením si toho, že jsme měli vyšší xG (statistický parametr očekávaných gólů). Těžký bod s favoritem skupiny.

Čekal jste po trapasu v Gruzii, že v říjnu povedete skupinu?

V Gruzii jsme si sedli na zadek. Všichni. Pochopili jsme, že jinak než s poctivým výkonem to nepůjde. S přístupem, kde jedou všichni nadoraz, na sto procent. Nejen jedenáct kluků na hřišti, ale úplně všichni. A jestli jsem to čekal? Když hrajete fotbal, tak počítáte s tím, že by vás sedm bodů ze tří zápasů mohlo hodit zpátky. A my zpátky jsme. Nemusíme čekat na další výsledky. Když v listopadu dvakrát vyhrajeme, první ve skupině zůstaneme.

Tým má najednou energii. Kde se vzala?

Cítím to od pražského zápasu s Ukrajinou, to byl nový impulz. Vítězství tři dva nás nakoplo, teď je potřeba to držet a nepadat dolů. Nejen energii, ale taky výkony a výsledky. Ne náhodou se říká, že vždycky je těžší dobré výkony potvrzovat. Do listopadu se toho ještě hodně stane. Hraje se Liga mistrů, Evropská liga, přijdou zranění, nakumuluje se únava. My se musíme podívat i do širšího kádru, abychom na finiš Ligy národů byli připravení.

Dokážete se vžít do Lukáše Červa, který v reprezentaci skóroval vůbec poprvé v životě?

To tedy dokážu. Z Lukáše emoce přímo třískají. I proto byl gólem odměněný za své výkony. Jde nahoru a není všem dnům konec. I díky svým emocím má před sebou velkou kariéru.

Přitom místo v národním týmu dlouho neměl. Dřív dostával ve středu zálohy přednost Sadílek, na Euru zase Provod. Teď válí Červ.

Přinesl do týmu obrovskou energii. Je vidět, že si perfektně sedli s Tomášem Součkem. Rozumějí si. Koukají po sobě. Když jeden vyjede dopředu, druhý zůstává a pomáhá s organizací.

Tentokrát chyběl stoper Holeš a fanoušci Slavie řeší, jestli bude fit na nedělní ligu.

Tomáš cítil únavu a trochu taky zadní stehenní sval. Nechtěli jsme riskovat, takže spíš preventivně nehrál, aby nám třeba v listopadu nechyběl. Únava byla vidět na všech. V pátek těžký zápas, v pondělí zase. Ukrajinci i my. V takovém tempu bylo jasné, že budou ubývat síly. Už v poločase jsme zvažovali střídání, ale všichni kluci chtěli hrát dát.

A když do zápasu přišli náhradníci?

Líbilo se mi, jak zapadli. Takový Kliment ukázal, jakou má formu. Pracoval i dozadu, to byla paráda.

V brance znovu nastoupil Matěj Kovář. I když v Leverkusenu nechytá, jeho řeč těla vypadá, že si věřit nepřestal.

To je pro gólmana hodně důležitá stránka. Mluvili jsme s ním, věří si a dostal přednost. Teď je jednička. Vyzařuje z něj velký klid, i když my občas trneme.

O výhru vás nakonec připravila penalta, kterou způsobila ruka stopera Krejčího.

Jenže když se pískají takové ruce, fotbalu to škodí. Nerozumím tomu.